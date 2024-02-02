陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

▲民眾黨前立委吳欣盈（左起）、張其祿、陳琬惠、賴香伶、邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨5位不分區前立委參戰地方立委失利，除邱臣遠昨接任新竹市副市長外，張其祿歸建中山大學擔任教授；賴香伶目前希望有空間、時間把自己的事情，能多做細緻一點的整理，暫時先休息、沉澱一下。而陳琬惠則是繼續耕耘宜蘭，且會跟民眾黨立法院黨團總召黃國昌搭配，處理宜蘭的選服。

針對卸任立委後的規劃，賴香伶向《東森新聞雲ETtoday》表示，卸下民代身分後，過去任職過程中，像在一些議題上的努力，受過很多團體幫忙，如今有時間可以跟這些人互動、交流，另外也要花心思思考地方上的服務由誰接續。自己下一步時否要定下來，她不會給自己很緊的任務感，她希望有空間、時間把自己的事情，能多做細緻一點的整理，暫時先休息、沉澱一下。

張其祿擔任立委前，是中山大學政治經濟學系特聘教授。張說，目前已回中山大學教書，他當初是借調。他2月1日歸建學校，未來對黨可能只是偶爾做諮詢工作，類似顧問性質，沒有什麼黨務工作。

陳琬惠指出，目前規劃是繼續耕耘宜蘭，只是跟中央的關係，由於人事上調整，所以還在看。服務還是最重要，選完當天她就跟黃國昌討論，說希望之後宜蘭的選服，由她跟黃做搭配，所以宜蘭服務部分，由她繼續處理。

陳琬惠也說，她還是希望在宜蘭培養更多議員、村里長、鄉鎮代表等，有更多服務能量，這是她這一兩年在宜蘭蠻重要的工作。