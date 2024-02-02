誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期的正副院長選舉，最終由國民黨的韓國瑜、江啟臣拿下，民眾黨、民進黨兩方為了投票前「誰打電話去喬」爭執不休。民眾黨2日傍晚召開記者會，公開1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客為廖紫岑女士、林煜喆先生；此外，有包括前民進黨主席卓榮泰在內的多路人馬，來溝通要合作。

針對柯文哲回覆給陳永興醫師的內容，陳智菡說，柯主席告訴陳醫師，傳過來的訊息會提供給民眾黨立院黨團討論，也把晚間10點線上會議決議的內容回傳給陳醫師。柯主席回傳的文字為，「我們不敢跟民進黨交換條件，所以還是會維持原訂計畫，......，副院長選舉會看院長選舉再決定，明確表示不會投新潮流」，這是1月31日晚上柯親自用他手機回復給陳永興醫師的內容。

陳智菡說，非常遺憾，這事情的全貌原本是這樣，很多人來聯繫穿梭，但卻被掐頭去尾變成柯文哲主動打給醫界大老，甚至還說打電話的原因是要跟民進黨高層聯繫，希望讓民進黨支持黃珊珊，「其實是民進黨來爭取民眾黨的支持，他們條件很明確是可以換掉游錫堃、支持黃珊珊的，但副手還是希望投給新潮流的蔡其昌」。

陳智菡說，非常遺憾看到游錫堃盡心盡力，也為了敗選負起責任，反觀柯建銘總召過程中不停放話，敗選沒有承擔任何責任；更遺憾的是，民進黨有這麼多人來穿梭，卻把這些事實略而不談，說是民眾黨單方面求官，「嚴正聲明，吳崢不知道事情全貌，竟然用這樣偏頗來誣陷柯主席、民眾黨，把善意曲解成惡意，對於未來政黨合作部分會蒙上陰影」。

至於1月31日是誰來跟柯文哲拜會？陳智菡說，1月31日當天傍晚到柯主席辦公室，中間人是廖紫岑女士、林煜喆先生，都表明是代表民進黨高層，有同步跟民進黨確認過，確定來者身份後也確定溝通內容。溝通時，就是由中間人打了電話給陳永興醫師，柯確實有跟陳對話，不是沒頭沒尾突然打給陳醫師。

媒體提問，有報導指出，有雙方都信賴的中間人遞橄欖枝，包括前主席向黃珊珊聯繫，是卓榮泰？周榆修證實就是卓，也透露有2個以上不同路的人馬來溝通，「來的都是希望合作」。