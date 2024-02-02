民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　「主動提黃蔡配」說法子虛烏有

記者杜冠霖／台北報導

醫界大老陳永興今（2日）發出聲明表示，自己和柯文哲老師張金堅從中穿梭，試圖牽線綠白合，最終破局。他證實，柯1月31日致電詢問「黃蔡配」可能性。民眾黨稍早緊急召開記者會，並表示，柯文哲是抱持善意回電，卻被吳崢惡意曲解，變成主動提黃珊珊當院長支持蔡其昌。民眾黨也表示，黨團當時決議不敢跟民進黨交換條件，維持原訂計畫。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨發言人陳智菡表示，針對這次立法院龍頭選舉，許多人士都有居間穿梭希望聯繫柯主席與黨團，藍綠都有，但很多錯誤報導，三立新聞網引用黨政人士放話消息，指柯文哲主動聯繫綠營黨政高層，只要支持黃珊珊的話，任何人選都可以支持，完全都是子虛烏有，正在準備提告動作。

民眾黨秘書長周榆修表示，針對立法院長選舉，事實上柯文哲主席接到民進黨各路人馬多方來訊，希望討論立院龍頭選舉合作。事件全貌是這樣，也有民進黨高層人士來民眾黨，陳醫師主動打給柯打不通，請張金堅醫師聯絡柯，中間人也一直急著要柯回電，中間人還提供陳醫師手機。

周榆修指出，吳崢簡化成柯主動致電醫界大老，柯文哲回電卻被說成主動提黃珊珊當院長支持蔡其昌，這事情子虛烏有。柯主席敬重醫界前輩，抱持善意回電，被吳崢惡意曲解。

周榆修表示，柯文哲同意傳給黨團討論，並將決議傳給陳永興，內容是：不敢跟民進黨交換條件，所以還是會維持原訂計畫，副院長選舉會看院長選舉再決定，明確表示不會投新潮流，「不只是民進黨，包含藍營朋友，各自朝自己希望的目標來聯繫，但是我們堅持走自己的路。」

