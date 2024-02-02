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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院長選舉昨落幕，民眾黨8席立委在第二輪投票中全數拒投，變相保送國民黨韓江配當選正副院長。對此，資深媒體人黃暐瀚2日透露，其實不管藍綠都願意拿副院長跟民眾黨換，而副院長真的沒有那麼小，強調「不挺藍綠」或「一副兩召」，才是民眾黨該走的路。

針對立法院長選舉，黃暐瀚今日在臉書發文透露，民眾黨有兩條路可以走，包括「不挺藍綠」或「一副兩召」。首先「不挺藍綠」，黃暐瀚表示，既然小黨也有尊嚴，那就藍綠都不投，院長黃珊珊、副院長張啟楷，大方對社會公布，然後八票穩投，一輪投完、二輪廢票，四輪投完，證明藍綠之外的第三條路。但民眾黨二輪不進場，就在黨團待命，集體跑去吃飯，讓其他委員議場空白，過程都在網路直播，其實對民眾黨毫無益處。

再來是「一副兩召」，黃暐瀚說明，面試完韓國瑜、游錫堃後進行黨內假投票，8席立委加上柯文哲來決定院長挺誰，然後換回一個副院長與兩個總召，槓桿效應玩破天際。

黃暐瀚表示，以上兩種走法，民眾黨全都不要，反而跑去做「黃珊珊當院長」的幻夢。稍有政治常識的人都知道，藍綠怎麼可能放棄院長來換副院長？8席就是8席，這就是台灣民意的展現，就算換成總統選票，柯文哲也是第三，一路自我感覺良好，相信民眾黨可以選上院長，到底是誰的錯覺？

黃暐瀚指出，不管藍綠都願意拿副院長跟民眾黨換，而副院長真的沒有那麼小，美國眾院議長裴洛西先前進立院的「歷史畫面」，就是因為前院長游錫堃出訪確診，改由前副院長蔡其昌代表接待，所以說「不挺藍綠」或「一副兩召」，才是民眾黨該走的路。

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