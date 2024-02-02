涉作假帳「灌水3億」炒股票！　誠創董座馬永玲今晨200萬交保

▲誠創科技虛增營收3億涉《證交法》案，董事長馬永玲今晨200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

誠創科技公司去(2023)年才剛下市，不料董事長馬永玲卻遭爆涉嫌在2017、2018年間灌水虛增3.2億元營業額，以拉抬股價，違反《證交法》財報不實等罪。台北地檢署昨(1日)指揮調查局兵分12路展開搜索，將涉案的14人約談到案；馬永玲在漏夜偵訊後，今(2日)清晨諭令200萬元交保。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起，以藝名「馬永霖」參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作演出。

馬永玲2011年成為誠創科技董事長，但該公司2023年6月間因每股淨值為負數而下市，在此之前馬永玲曾因股價長期低迷不振，而找來炒手馬國良等人合作，涉嫌在2016年10月到2017年12月間將自家股票從12元炒到最高27元，馬永玲等9人也因此遭依違反《證交法》操縱股價等罪起訴，正由台北地院審理中。

檢調還發現，馬永玲除了涉嫌炒股外，為了美化公司財報，竟於2017年、2018年間以灌水交易方式，虛增與大陸IC面板廠商的交易，浮報營收超過3億元。另外誠創還在2018年間，與傳奇美公司造假購買化妝品，再灌水收入1700餘萬元，儘管誠創已下市，但因犯嫌期間仍屬公開發行公司，因此再次依《證交法》財報不實，《商業會計法》不實會計紀錄等罪嫌，搜索並約談馬永玲等14人到案。經漏夜偵訊後，今晨諭令馬永玲200萬元交保；副總梁宣英、會計師洪國田、余軒賓均100萬元交保；3員工30萬到80萬元交保，其餘請回。