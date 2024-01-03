通緝10年落網　和旺案炒手「PETER陳」虧5億仍遭起訴

▲知名炒手陳建霖因和旺案遭起訴後，檢調持續偵辦他讓女友李蕎咪（左）當上副董的兆勁炒股案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

發生在10年前的和旺禿鷹炒股案，至今已有前董事長劉永祥等多名被告遭判刑定讞，但居間操盤的炒手劉建麟遭通緝到2023年9月才落網，台北地檢署3日依違反《證券交易法》等罪，將劉建麟提起公訴，同時另案持續追查劉涉嫌炒作兆勁科技股票，還讓女友因此成為兆勁副董的違法情節。

人稱「PETER陳」的陳建霖，曾擔任記者，因人脈廣泛加上消息靈通，經常在股市進出，但大多位居金主兼操盤的幕後角色，過去「古董張」張世傑炒作唐鋒股票案，還有興泰實業等多起重大炒股案，都能見到陳男的形跡，目前陳男已因另案入監服刑中。

和旺炒股案起源於2015年4月間，和旺爆發違約交割1億6千萬元，公司股價跳水式崩盤腰斬，從歷史高價70多元，跌到1股不到30元；檢調查出，原來是和旺董事長劉永祥在澳門欠下鉅額賭債，竟掏空公款5億元，和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給陳姓金主等人。

後來劉永祥為了維持股價，找炒手協助以連續相對成交、高買低賣、拉尾盤漲停等方式影響股價，雖然經過兩波操作後，整體炒股虧損達5億多元，和旺股票也在2015年7月間黯然下櫃，但劉永祥等人先前已被依法起訴，並遭法院判刑確定。

但關鍵的炒手陳建霖遭通緝直到2023年9月落網，檢調隨即針對他涉及的相關炒股展開清查，其中涉嫌和旺案的部分，在3日依法提起公訴後，北檢仍持續偵辦他在2017年到2019年間，利用女友李蕎咪等人的名義，拉抬兆勁科技公司股價案，由於當時兆勁股價低迷，陳男甚至因此讓李蕎咪當上兆勁的副董事長。