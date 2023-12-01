獨／寵妻豪贈2.4億股票！張忠謀昔愛將涉炒股　遭判刑3年2月

▲高院更審判決認定台灣光罩執行長吳國精7年前炒作禾昌公司股票，獲利2千多萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

上市公司台灣光罩執行長吳國精，近2年大手筆把名下光罩股票，轉讓給妻子吳賴惠珍，光是今年申報的3000張市值就高達2億元，被媒體視為半導體業寵妻一族，不過吳國精在入主光罩前，利用個人可掌控帳戶資金，搭配上詮光纖的銀彈拉抬，在2015、2016年間炒作上櫃公司禾昌興業，賺進2668萬餘元，高院更一審依違反《證交法》判刑3年2月，並追徵不法獲利。

吳國精是張忠謀主持工研院時期的財務室主管，1998年創辦波若威科技，開始投資半導體業，2017年入主台灣光罩(2338)擔任董事長，2020年因炒股案遭法院首度判刑後，光罩公告人事異動，吳國精轉任新設的執行長一職，當時光罩表示，吳國精的個人投資案不影響公司營運財務。

吳國精所涉及的投資炒股案，發生在2015年間，當時吳國精是上櫃通信網路類股上詮光纖(3363)的大股東，因為發現電子零組件類股禾昌興業(6158)成交量少、股價低而易於炒作，從2015年12月7日起，利用本身資金，透過親友、部屬的證券戶，以相對成交、連續高買低賣等手法，壓低禾昌股價。

▲吳國精是張忠謀(圖)在工研院院長時期的財務室主管。（資料照／路透）

在製造禾昌股票具抗跌性及交易量放大、交易活絡的表象的同時，吳國精另外以投資為名，遊說上詮董事長張立秋同意，授權1.2億元內買進禾昌股票，並從2016年1月12日開始，動用上詮資金進場，把禾昌股價拉高，總計在跨年度的57個交易日內，吳國精炒股賺到2千多萬元。

案經檢察官提起公訴，吳國精辯稱是單純的投資行為，且他和禾昌當時董事長陳福財是朋友，那時候他發現可能有人要惡意搶奪禾昌經營權，曾提醒陳福財要注意，並以禾昌的優質基本面，建議上詮投資禾昌，以利2公司後續合作經營。

吳國精向法院解釋，後來他因反對陳福財讓兒子陳可宣接班而翻臉，陳福財父子誤會他要爭奪公司經營權，所以他陸續出售禾昌股票，希望減少禾昌經營層的敵意，但他後來也有在股價回跌時進場回補，吳國精否認短期炒股，且強調上詮公司購入的禾昌股票後來都漲了，並沒有因為這項投資而虧損。

▲吳國精被控以相對成交、連續高買低賣手法壓低股價再拉抬獲利。（示意圖／達志）

新竹地院一審判決吳國精無罪，經檢察官上訴，高等法院認為吳國精在短期內大量買賣禾昌股票，交易頻繁，且多個交易日高買低賣，違反常理，對自稱理財投資夙有心得的吳國精而言，理應知道這些操作手法可能影響禾昌股價，因此不採信吳國精辯詞，改認定吳國精觸犯炒股、背信未遂2罪，判刑3年2月。

這次換吳國精不滿上訴，經最高法院以再確認買賣股票所用帳戶，以及股價計算標準等理由發回後，高院更一審11月宣判仍認定吳國精違法炒股，依違反《證券交易法》連續高買低賣證券罪，同樣判刑3年2月，且未扣案的犯罪所得2668萬餘元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，追徵其價額。本案仍可上訴。