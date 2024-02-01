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瓊瑤男星「作假帳3億」　誠創董座再次違反《證交法》遭約談

▲▼ 誠創科技董座馬永玲涉炒股案。（圖／記者劉昌松攝）

▲誠創科技董座馬永玲涉作假財報遭搜索約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

去年剛下市的誠創科技公司(3536)董事長馬永玲，涉嫌在2017、2018年間，為了美化營收、拉抬股價，虛構買賣IC面板、化妝品等交易，灌水虛增約3.2億元營業額，涉嫌違反《證交法》財報不實等罪，台北地檢署檢察官1日指揮調查局兵分12路大搜索，預計約談馬永玲與公司財務等幹部在內14名嫌疑人到案。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起，以藝名「馬永霖」參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作演出，2011年起，搖身一變成為誠創科技董事長，但誠創到2023年6月間，因每股淨值為負數而下市。

在誠創股票下市前，馬永玲曾為了股價長期低迷、交易量不振，找來股市炒手馬國良等人合作，從2016年10月到2017年12月，在14個月內，把自家股票從12元炒到最高27元，馬永玲等9人已經在2023年間，被依違反《證交法》操縱股價等罪起訴，正由台北地院審理中。

北檢檢察官鄭少珏另外指揮調查局台北市調處調查發現，馬永玲除了炒作自家股價外，還涉嫌為了美化誠創公司財報，涉嫌分別在2017年、2018年，以過水交易的方式，虛增與大陸IC面板廠商的交易，浮報營收超過3億元。

另外誠創還在2018年間，與傳奇美公司造假購買化妝品，再灌水收入1700餘萬元，儘管誠創已下市，但因犯嫌期間仍屬公開發行公司，因此再次依《證交法》財報不實，《商業會計法》不實會計紀錄等罪嫌，搜索並約談馬永玲等14人到案釐清。

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