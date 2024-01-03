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社會 社會焦點 保障人權

天宇董座兄弟「呷好道相報」　內線交易賺26萬下場曝

▲天宇工業董事長吳祖楡涉內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲天宇工業董事長吳祖瑜涉內線交易遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司天宇工業董事長吳祖瑜等人，涉嫌在4年前公司發布利多重訊前，先和弟弟、好友進場買股，獲利26萬6千餘元，台北地檢署去年指揮調查局展開偵辦後，吳祖瑜等被告坦承犯行，檢察官3日依違反《證券交易法》內線交易罪嫌，起訴吳祖瑜和弟弟吳祖銓、好友楊國舜3人。

天宇工業成立1983年，主要由吳氏家族經營，資本額約5億，1999年在江蘇昆山設廠，2011年上櫃掛牌，股票代號8171，曾獲頒青創楷模獎及CES全球三大電子產品展的創新獎，客戶包括HTC、華碩、廣達、和碩、神達、TomTom等。

▲▼天宇工業董事吳祖銓內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳祖瑜的弟弟吳祖銓現任天宇工業副總經理。（資料照／記者劉昌松攝）

但在近年因大陸工廠生產成本變高，供應鏈低價競爭等不利因素下，天宇想調整公司發產策略，以免損失擴大，因此由董事會決議通過「營運策略調整案」，吳祖瑜找到大陸買家孫胤琦，並對天宇孫公司「薩摩亞夏普」完成實地查核，估計天宇處分損公司交易總額約3.6億元。

但在天宇公司在2019年3月15日公告「處分孫公司Sharp Developments Limited股權，因而間接轉讓昆山子公司的100%股權」的利多消息前，吳祖瑜和當時擔任天宇顧問的弟弟吳祖銓，以及吳祖瑜的好友孫國舜，卻偷跑買進天宇股票因而獲利。

雖吳祖瑜等3人持股至今未賣出，依「擬制所得」計算，吳祖瑜不法獲利7萬5257元、吳祖銓獲利12萬3544元，楊國舜獲利6萬7744元，但他們都願意繳回犯罪所得，檢察官鄭少珏調查後，仍依涉犯《證交法》內線交易罪嫌，將3人提起公訴，並請法院考量被告自白犯罪等情狀，減輕或免除其刑。

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