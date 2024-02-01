孤鸞青龍年「4生肖」大起大落！命理師曝「簡單1招」求好運

▲青龍年有4生肖犯太歲，要特別注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節剩不到一周，過了2/4日的「立春」就是青龍年，不過青龍年適逢「無春年」，即慣稱的「孤鸞年」。民俗專家廖大乙就指出，今年有4個生肖犯太歲，運勢大起大落，若想要求好運招貴人，最簡單的就是貼「燙金春聯」，不但可以逢凶化吉，保佑出入平安，更有招財的功效。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，過年貼春聯是傳統文化，可驅逐年獸，讓災禍不進家門，因此貼春聯象徵趨吉避凶，早期春聯用黑或金色墨汁書藝，因此上頭會有黑色和金碧輝煌的黃金色，而市售春聯9成以上都是燙金版。

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五行相生相剋，金木水火土意諭相剋，木火土金水意諭相生，2024青龍年五行中金能剋木，貼燙金春聯營造金碧輝煌的喜氣和財氣，可以帶來招財進寶的好兆頭，尤其是今年犯太歲的生肖，包括龍、狗、牛、羊，運勢波動大，運途大起大落。

廖大乙提醒，這4個生肖要注意行車安全，不妨在新年的起頭，從貼燙金春聯做起，黑色則不宜。此外，民眾日常生活也能運用金剋木五行學說，青龍年穿金戴銀，為自己帶來新氣象。

廖大乙呼籲，信仰是精神寄託，但絕不能迷信，12生肖民眾不論有無犯太歲，前提都要先把自己本份做好，學生、上班族、官員還是為人子女和父母，都應該扮演好自身的角色，本份做到了，再求借重五行學的力量，效果才會加乘。

◎民俗說法，僅供參考。

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