首位人類植入「大腦晶片」！馬斯克曝「術後狀況」：成果令人鼓舞

▲特斯拉創辦人馬斯克旗下的Neuralink為首位人類患者植入「大腦晶片」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

許多人都知道，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下擁有各種風格迥異的公司，其旗下神經科學公司Neuralink已在28日進行首次人體實驗，將晶片植入受試者的體內。馬斯克於當地時間29日在X上興奮公布，該名受試者的術後恢復狀態十分良好，而且初步結果令人鼓舞。

綜合外媒報導指出，Neuralink旗下首款產品名為Telepathy，他是一個約有頭骨四分之一大小的晶片，周圍同時附帶數十個微小的電極，用來偵測大腦的單一神經元訊號。馬斯克過去曾表示，Telepathy可以讓植入晶片的人用「思考」來操作手機、電腦，甚至直接、間接控制相關設備，這款產品主要是幫助身體癱瘓人士所設計，馬斯克更直言「如果能讓霍金（Stephen Hawking）能比打字員或拍賣師更快進行溝通，結果會如何？這就是我們的目標。」

報導中也指出，Neuralink是2016年於美國加州註冊，主要是透過馬斯克個人的資金進行運作，而在2023年初，美國FDA批准了Neuralink進行人體實驗，Neuralink則於2023年9月進行志願者的招募。而這次的志願受試者的身分雖然並未批露，但馬斯克傳記的作家萬斯（Ashlee Vance）曾表示，首次受試者的理想候選人是40歲以下、四肢癱瘓的成年人。

但Neuralink一直引發倫理道德問題，以及遭到神經科學專家的質疑。產業專家也認為，Neuralink要解決的問題很多，像是晶片的供電問題、鋰電池的更換，以及晶片取出的問題。該名專家也認為，如果要讓Neuralink的Telepathy取得正式商業化許可，可能還需要經過10多年的實驗，克服各種困難。

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