想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」笑喊：過年要努力

▲龍年即將到來，不少人想生個龍子、龍女。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

龍年通常是12生肖中最熱門的出生年份，不過如果想生個龍寶寶可是要算好時間。婦產科名醫就指出，若想要順利生下龍子龍女，受孕日期必須在今年5月的「這一天」前完成，否則願望很難實現。

陳志忠醫師在臉書粉專發文，提醒想在龍年「龍重登場」，製造人中之龍、生個龍子、小龍女的龍母，明年的大年初一是1月29日，以當天為預產期，受孕日為今年5月8日。若選擇提早一周催生，也就是懷孕39周，受孕日可再延後一周。

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陳志忠醫師強調，若想在明年農曆春節前足月分娩，最晚要在今年5月15日前播種完成，撇除早產的不算，因此喊話「過年期間要努力喔！祝各位火力全開，洞龍洞龍嗆」。

貼文一出，引發網友討論，「為了忠哥，我會再努力努力的…跟身邊姐妹們催一」、「很催生欸忠哥」、「趕快做就對了啦」、「忠哥太幽默了」、「忠哥真是用心良苦」、「搶救生育率」、「感人肺腑，很催生的po文！」

根據衛福部國健署統計，2011至2022年期間，平均年度新生兒約有191000多位，其中2012年龍年的新生兒占比最高，高達237000多位，如今龍年即將來臨，若想再添個龍寶寶，現在就必須開始努力準備。

愛撥營養師建議，備孕期間要注意5大飲食原則：

1.減少零食、餅乾、漢堡肉等超加工食物的攝取。

2.攝取種類豐富多元的蔬食。

3.補充好的蛋白質，如：蛋、瘦肉、蛤蜊、板豆腐等。

4.適量增加原型澱粉像是十穀飯、南瓜、地瓜等。

5.補足各式水果，建議每日攝取約兩個拳頭份量。

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