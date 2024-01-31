　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭捷運遭阿婆插隊！她糾正竟被嗆：我是老人為什麼要排隊

一名女網友見阿婆插隊上前勸說，沒想到竟遭對方一句話怒嗆。（示意圖／pixabay）

▲女網友見阿婆插隊上前勸說，沒想到竟遭對方嗆傻眼。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大部分人都有敬老尊賢的觀念，出門在外遇到長輩會主動禮讓，但近日一名女網友發文抱怨，她日前搭捷運時被一名老人插隊，她向對方解釋要排隊，沒想到卻遭對方嗆「我是老人為什麼要排隊！」讓她當場傻眼。貼文一出，引起熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「我是老人家為什麼要排隊」為題發文，表示日前她準備搭乘捷運，大家都很規矩地排成一直線，等待列車抵達，突然一名阿婆上前詢問她「這班車有到台大醫院嗎？」原PO回答「有」後，阿婆竟直接跑到隊伍前插隊，原PO見狀提醒阿婆要排隊，豈料阿婆竟回「我是老人為什麼要排隊！」讓原PO當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓原PO感到離譜的是，隨後大家陸續上捷運車廂，該名阿婆仍不斷喊「竟然敢叫我排隊，全部人都知道要讓老人…」；原PO補充表示，排隊隊伍中也有許多長輩，因此她才勸阿婆要排隊，沒想到竟遭阿婆這樣回覆，讓原PO不禁感嘆「我以為這種自以為的老人只出現在網路文章，第一次遇到」。

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛留言表示「沒關係反正大家都看到他的無禮」、「台鐵、捷運隨處可見，到處都在插隊…無奈，這種還出言反駁的比較少見就是」、「這種老人很多，但某些有類似特質的人年紀其實也不大」、「有的長輩，明明紅燈，明明左右有來車，他還是直接過馬路，我也很難理解」。

延伸閱讀
面試官問「幾歲了還做30K工作？」　大齡男超誠實回答「秒被錄取」
趙小僑曬發長文吐心聲　她曬和劉子銓慶生合照喊很矛盾
男神死會1／39歲丁春誠熱戀中...趁紅燈「車內激吻」　女友身份曝光

ET快訊
爆熱戀熊霓！　「徐薇獨子」向胡瓜公開道歉
快訊／黃珊珊參選！　韓國瑜：未來共同努力
獨／北市議員湯裡被下毒險死...帥哥司機現身
快訊／廠房遭掃射！　滿地彈殼驚悚畫面曝
推黃珊珊遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更小藍？
注意！全家宣布「免費提網」不再提供
快訊／高雄透天民宅飄屍臭！　1人反鎖屋內亡
快訊／輔大校長遭判刑！　他發聲明：絕對上訴到底
LIVE／民眾黨自推立院龍頭！知名女星東區遭踹哭　4樂天女孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

男領隊問「要不要睡同間房？」妹子怒拒　過來人曝慣用招：檢舉

搭捷運遭阿婆插隊！她糾正竟被嗆：我是老人為什麼要排隊

中捷藍線核定了！王惠美也要「新年禮物」　交長：全國一致

到高雄看黃色小鴨！他瞥見「攤販賣1美食」幫QQ：情何以堪

不是三上悠亞…AV女優YTR「訂閱最高是她」！大票狂讚：很好笑

3月開放組團赴陸旅遊！參考上限「每天2千人」　交長：可酌予調整

《巧連智》快樂版、成長版也沒了！官網公告4版本完售

年貨大街擺攤　奧客試吃抓一把「還塞口袋」！店家怒：當吃到飽？

抖音「廠商私訊求合作」她信了！下場慘烈　苦主怒衝警局

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

男領隊問「要不要睡同間房？」妹子怒拒　過來人曝慣用招：檢舉

搭捷運遭阿婆插隊！她糾正竟被嗆：我是老人為什麼要排隊

中捷藍線核定了！王惠美也要「新年禮物」　交長：全國一致

到高雄看黃色小鴨！他瞥見「攤販賣1美食」幫QQ：情何以堪

不是三上悠亞…AV女優YTR「訂閱最高是她」！大票狂讚：很好笑

3月開放組團赴陸旅遊！參考上限「每天2千人」　交長：可酌予調整

《巧連智》快樂版、成長版也沒了！官網公告4版本完售

年貨大街擺攤　奧客試吃抓一把「還塞口袋」！店家怒：當吃到飽？

抖音「廠商私訊求合作」她信了！下場慘烈　苦主怒衝警局

研究：每天吃泡菜「減少11%肥胖機率」！　專家曝標準攝取量

哈士奇見切糕太嗨！下秒「騎走三輪車」　主人慘賠3.5萬超無奈

直擊／游錫堃才稱拜訪國民黨團未果　傅崐萁突現身議場握手致意

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

稱觀光客讓佛羅倫斯成妓女「難變回處女」　美術館長被罵翻

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

嘉義縣推動「阿里山2.0地方創生計畫」　國發會等單位聯合會勘

爆熱戀熊霓！「徐薇獨子」江大成親揭感情進展　遭胡瓜抱怨公開道歉了

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！群聊3對話：來飯店做Ｘ　IG秒改口

陸取消M503西偏逼近中線　國防部：北京應立即停止迫害性舉動

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

2／3送神日！禁忌、開運一次看

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

台灣虎航夏季航班第3波優惠來了！單程機票799元起　10點開搶

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

小學兒「數學題目」超難　醫師爸卡關想一晚：Orz

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

鋒面將掃全台！過年濕冷變天　最低溫時間曝

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

更多熱門

相關新聞

離職前用光特休　主管批沒良心

離職前用光特休　主管批沒良心

農曆春節將至，近日有網友發文表示，她有意在2月底離職，但公司主管卻說這樣會找不到人，要她做到3月。對此，她就好奇拋問，要是她的離職預告期是20天，過年期間能算在天數內嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

大哥失業！媽逼女兒「紅包多準備1份」...她心寒

大哥失業！媽逼女兒「紅包多準備1份」...她心寒

吃完飯就想拉？　腸胃專家曝原因

吃完飯就想拉？　腸胃專家曝原因

時尚F4丁春誠熱戀中！趁紅燈「車內激吻」

時尚F4丁春誠熱戀中！趁紅燈「車內激吻」

新竹人崩潰！　2大地標農曆年後收攤

新竹人崩潰！　2大地標農曆年後收攤

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面