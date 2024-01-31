搭捷運遭阿婆插隊！她糾正竟被嗆：我是老人為什麼要排隊

▲女網友見阿婆插隊上前勸說，沒想到竟遭對方嗆傻眼。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大部分人都有敬老尊賢的觀念，出門在外遇到長輩會主動禮讓，但近日一名女網友發文抱怨，她日前搭捷運時被一名老人插隊，她向對方解釋要排隊，沒想到卻遭對方嗆「我是老人為什麼要排隊！」讓她當場傻眼。貼文一出，引起熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「我是老人家為什麼要排隊」為題發文，表示日前她準備搭乘捷運，大家都很規矩地排成一直線，等待列車抵達，突然一名阿婆上前詢問她「這班車有到台大醫院嗎？」原PO回答「有」後，阿婆竟直接跑到隊伍前插隊，原PO見狀提醒阿婆要排隊，豈料阿婆竟回「我是老人為什麼要排隊！」讓原PO當場傻眼。

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更讓原PO感到離譜的是，隨後大家陸續上捷運車廂，該名阿婆仍不斷喊「竟然敢叫我排隊，全部人都知道要讓老人…」；原PO補充表示，排隊隊伍中也有許多長輩，因此她才勸阿婆要排隊，沒想到竟遭阿婆這樣回覆，讓原PO不禁感嘆「我以為這種自以為的老人只出現在網路文章，第一次遇到」。

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛留言表示「沒關係反正大家都看到他的無禮」、「台鐵、捷運隨處可見，到處都在插隊…無奈，這種還出言反駁的比較少見就是」、「這種老人很多，但某些有類似特質的人年紀其實也不大」、「有的長輩，明明紅燈，明明左右有來車，他還是直接過馬路，我也很難理解」。

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