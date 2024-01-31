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從3歲看到小孩9歲！鐵粉正妹醫曝《巧連智》熄燈關鍵：不是平板

《巧連智月刊》停刊。（圖／翻攝自巧虎好朋友（巧連智）臉書）

▲《巧連智月刊》停刊。（圖／翻攝自巧虎好朋友（巧連智）臉書）

圖文／CTWANT

《巧連智月刊》在台發行35年，近日宣布3月起停止訂閱，紙本月刊將轉型。對此，家庭醫學專科醫師王姿允表示，她從3歲開始看《巧連智》，自己有小孩後再訂，一直看到老大9歲，「其實平板絕對不是最重要的原因」，是因為造神化現象無法持久。

王姿允在臉書發文，「我就是那個，從創刊號開始訂，從自己3歲看到孩子9歲小三了，真正跟著巧連智走了35年的忠實鐵粉。我還記得那個創刊號的封面，還有那個綠黃色的卡帶，每當聽到『叮』的一聲就表示要翻頁。幼稚園的我自從有了巧虎，從我媽要陪讀進化到可以坐在床上自己邊翻書邊聽卡帶直到睡著，從『小虎』變成『巧虎』，角色來來去去，到後來開始出現的『小學生系列』，我算是一直看著巧虎這35年來的蛻變的，而這樣的我在去年底不再續訂。」

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王姿允表示，「其實平板絕對不是最重要的原因，對於孩童來說，大部分的家長還是偏好紙本。而是現在的選擇不但比以前多，在嚴峻的紙本書產業中，所有的兒童相關書籍都在努力推陳出新還有進化內容，除非你是『經典繪本』擁有富含寓意的內容跟圖畫，那不管幾年都不會被淘汰」

王姿允說，「以前的巧連智比較好看，不管是裡面的故事內容、畫風或是歌曲、排版，都更加豐富而且讓人百翻不厭。即使沒有教具或是玩具贈品，本身書的內容就是非常好看的。」

王姿允指出，「當我自己有了孩子，憑著兒時印象訂了巧連智，收到後卻有點失望的感覺。包括幼幼版太過簡單，包括教養或是生活習慣的養成，其實都跟不上現在小朋友早熟的速度，以前我3歲看的創刊號內容，都比現在的同樣給3歲看的充實豐富很多。」

王姿允強調，「我知道跟其他競品的落差，終究會造成巧虎的造神化現象無法持久，但感傷的是，我本來以為可以撐到我的孫子女也一起分享關於《巧連智》的記憶連結。」

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