12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

▲12星座2月運勢出爐。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

二月是一個充滿浪漫和喜慶的月份，也是一個適合觀賞天文現象的月份。塔羅牌老師艾菲爾表示，二月有多次的行星相會，讓夜空增添了許多色彩，其中最值得關注的是2月22日的金星和火星的接近，這是一個象徵愛情和激情的組合，也許會為你帶來意想不到的驚喜，請同時參考自己的太陽、上升星座。

12星座2月運勢提醒

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牡羊座

對牡羊寶寶來說，二月似乎是重新考慮事情的時候。重新評估你周圍的環境是個好主意，例如你如何花錢、你與朋友的關係、你的生活習慣（如飲食和睡眠）以及你的健康狀況。看來丟掉不必要和浪費的東西有助於帶來好運。透過重新考慮與他人的關係，也許可以為自己騰出更多時間。你會在精神上更加滿足，因為你能夠將時間分配給你一直想做的事情和你需要做的事情。

由於你的性格，你可能與別人有點距離。你的言行舉止是否讓你感到寒冷？即使你無意這樣做，對方最終也可能會這樣想或有這樣的感覺。如果你更有意識一點，試著讓別人覺得你很友善，那麼你的人際溝通能力似乎也會提升，讓我們改進它。

金牛座

金牛寶寶2月的課題是努力清楚表達出自身的感受和想法，並與對方很好地溝通。如果你的意圖沒有傳達給對方，最終也不會順利進行，尤其是在愛情和工作類型中，溝通是關係進展的重要因素，忽視這一點，最壞的情況可能會導致衝突。

另外，始終保持積極的態度，無論你的努力結果如何，擁有積極的態度和思考方式很重要，因為消極思維會帶來一連串不好的連鎖反應，所以一旦你陷入沼澤，一切似乎都會朝壞的方向發展。

雙子座

對雙子寶寶來說，二月花很多時間面對自己是必要的。心裡似乎升起一種撲朔迷離的感覺，你可能會對各種事情有疑問並被它們困擾，仔細聆聽內心的聲音也許是解決問題的途徑，透過面對自己並承認自己的感受，將能夠克服這些恐懼和懷疑。盡快解決任何疑慮或疑慮，不要拖延，拖得越久，問題就越有可能發展成更大的問題。透過分享日常生活中的小事件給家人或朋友，信任會加深，緊急情況下有一個可以依靠的人是減輕精神壓力的良方，所以從日常培養這樣的可依靠關係做起吧。

巨蟹座

二月的巨蟹寶寶應該多利用時間擴展和完善自身的專業知識和興趣。想進一步加深知識和資訊、學習新領域的東西時，不妨多利用線上研討會和書籍來看到更廣闊的世界，似乎隨著金牛寶寶與人互動的機會增加，人際溝通能力也可能會提升，你可能會遇到一個與你興趣相投的人，這可能是一段持久關係的開始，具有相同愛好、偏好和目標的人很可能會互相吸引，透過分享成就和榮譽，尤其是與同事之間，這種關係會帶來好的結果，所以一定要展現你的合作性質，與競爭對手似乎有從敵對轉到合作的跡象。

獅子座

對獅子寶寶來說，二月可能是為你的周遭環境帶來改變的一個月。如果你嘗試接受改變而不是抗拒改變，事情會變得更好，將改變融入你的日常生活中，當事情進展不順利，你可能會感到沮喪。然而，在這樣的時刻，新的思考方式和改變就變得必要，你還可以學習如何在商業上取得成功，所以一定要積極參與人們的聚會。但你沒有必要削弱你與愛人或朋友的關係，更不用說與他們保持距離，透過像過去一樣建立關係，你會感到一種成就感。

處女座

二月處女寶寶的人緣似乎不太好。你有可能會受到別人的擺佈，你的名譽會因為受到批評而下降，或者更糟的情況下，你可能會受到某種傷害。確保與第一次見面的人或與不太親近的人保持距離，成為朋友本身是一件好事，但你不必承受這樣做的負面負擔，盡最大努力避免被抓住，並做好隨時避免麻煩的準備。可能在某個事件中，你意識到自己有一個使命或合適的工作，有人可能會給你一個機會來發揮自己的才能和能力，如果你對以前不特別感興趣的領域充滿熱情，那麼這可能是你的使命，認真對待它並不是一個壞主意，令人驚訝的是，它甚至有可能成為你一生的職業。

天秤座

2月對天秤寶寶來說可以說是一個準備期。確保制定長期計劃，如果你不做好準備，你將無法按計劃進行工作、與他人合作或學習，請盡最大努力做好準備並盡可能做好準備。明確你的目標也很重要，現在是重新考慮設定過高目標的時候了，將理想和夢想設定為目標很好，但如果你離現實很遠，你最終將永遠無法接近你的目標，找出你可以克服的水平並釐清達到該水平的步驟，這是人際運氣好的月份，所以你與人的關係可能會非常好，現在是修復你們關係的好時機。

天蠍座

對天蠍寶寶來說，二月可能是檢視你過去成就的一個月。光芒一定會照耀那些努力奮鬥的人，你的存在非常耀眼吸睛，並有機會展現你的愛好和興趣，你將能夠展示自己的優勢，並使自己在工作場所中脫穎而出，最好不要因為已經評估過就改變你迄今為止所做的事情，當然還有新的挑戰，繼續你需要繼續做的事情，如果你改變自己的風格，你可能會在各方面面臨意想不到的困難。

今年二月，感覺你的健康狀況正在惡化，所以最好避免不合理或做得過度，並意識到過度努力實際上可能會產生負面後果，一旦身體出現反彈將需要增加休息時間來恢復，那麼你可能會失去迄今為止的領先優勢。

射手座

射手寶寶2月認識人的機會越多，收穫越多。有時是有形的東西，有時是資訊、知識、經驗等無形的收穫。不用強迫自己變成一個善於交際的人，但與人交往時積極主動是個好主意，汲取別人的訊息，找到自己的共同點，將好的東西融入其中，就會帶來自己的成長。似乎沒有任何物慾，所以不用擔心花錢的問題，最近換工作或自己創業的射手寶寶可能很難維持收支平衡。

摩羯座

二月的摩羯寶寶可能會在人際關係上度過一段忙碌的時光，感情會起起落落。有美好的邂逅，有美好的感情，但最後卻以分離告終，所以可以說，這是一個感情循環的時期。好消息是，日益疏遠的關係不必因為打架或意見衝突等不好的印象而結束，和好的可能性很大，你能夠很快地敞開心扉接受你的新關係，透過尋找愛好、偏好或家鄉的共同點，你將能夠從那裡建立良好的關係。

遇到異性不一定會產生戀愛關係，所以不要抱太大的期望。作為工作夥伴、作為志同道合的朋友、作為生活中的輔導員，即使最終沒有發展成戀愛關係，你也可能從對方身上獲益良多。你應該聽聽長輩的人生教訓，即使不是現在以後也會非常有用。

水瓶座

二月對水瓶寶寶來說，似乎是個只要努力做某件事就會看到成果的時期。如果你努力學習，你將能夠在考試中取得理想的成績，當你看到節食和自我提升的數字和結果時，你會感到高興。儲蓄的成果會逐漸積累，你可能會開始期待不久的將來，如果你不放鬆警戒或沾沾自喜，你可能會得到比你預期更好的結果，同樣重要的是不要為自己設定限制。感覺到你身體不太舒服，所以請不要做出任何不合理、避免可能危及結果的情況。

雙魚座

二月的雙魚寶寶會感到透過與他人競爭而能夠快速獲得結果和美好事物的感覺。這是友好的競爭，但這就像有一個對手可以讓你保持良好的距離，這樣你就可以成長。你的工作、嗜好和愛情生活都會有競爭對手，今年二月你的人際運氣似乎不錯。看來自己將會有幸邂逅，心中抱著很大的期待。會有人拉你，也會有人推你，只要不因這些事而自滿，透過自己的努力，就能取得更大的成果。一旦設定了目標，就儘量不要一直改變它。

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