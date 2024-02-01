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「當眾脫褲」還怒嗆要殺人！美婦飛機上鬧事　恐要被關21年

▲▼大媽飛機走道「脫褲解放」　噁心畫面曝。（圖／Facebook／Julie Voshell Hartman）

▲維爾塔斯在飛機走道上「脫褲」鬧事。（圖／Facebook／Julie Voshell Hartman）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子搭乘邊疆航空（Frontier Airlines）時，在客艙走道上脫褲子、做出尿尿的姿勢，不斷咒罵空服員，甚至威脅殺害多名乘客，在本周被起訴多項聯邦罪名，最高恐面臨21年3個月監禁。

根據起訴書，去年11月20日，航班從佛州飛回費城，並且正準備降落時，60歲的維爾塔斯（Dulce Huertas）突然從座位起身，想要上廁所，卻因為飛安考量，被空服員告知「必須待在座位上」，她氣得大吼大叫，在走道上大喊「對不起，大家」，然後就把褲子脫下來，在那瞬間大家都嚇得倒抽一口氣。

起訴書指出，維爾塔斯試圖移動到飛機前部，同時持續進行攻擊性行為，還把其他乘客推開。飛機著陸後，她試圖繞過空服員，不斷喊著「讓我過去、讓我過去」，但最終沒能通過，「持續吼叫咒罵，還威脅殺害多名乘客。」

美國賓州東區檢察官羅梅羅（Jacqueline Romero）於1月30日宣布，被告維爾塔斯被指控干擾機組人員、簡單襲擊罪、不雅暴露等聯邦罪名，如果罪名成立，將面臨最高21年3個月有期徒刑，之後還要面臨3年的獄後監督，以及35.5萬美元（約新台幣1112萬元）的罰款。

目前，聯邦調查局（FBI）、美國聯邦空警（FAMS）及費城警察局還在調查此案，而邊疆航空沒有回應最新起訴。

憋不住！美國大媽飛機走道「脫褲解放」　屁股正對一旁男童

 
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