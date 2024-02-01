南韓加入「對抗北方」聯演　派CN-235與美日澳整合空軍戰力

▲南韓將派出60多名空軍和2架CN-235運輸機參加美國在關島領導的聯合軍演。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

南韓2月1日證實將派遣空軍參加美國本月在關島領導舉行的大規模多國空中演習，以加強與其他國家的作戰能力。

據韓聯社報導，位於關島的安德森空軍基地（Anderson Air Force Base）即將在3日舉行一年一度的「對抗北方軍事演習」（Cope North），屆時日本、澳洲、法國和加拿大等6國將派出80多架軍機、約3000名軍人參加。

南韓表示，軍方計劃派遣60多名空軍人員和2架CN-235運輸機參加本次軍演中的空中醫療後送、人員與貨物空投演習，還將與法國軍隊使用同一架CN-235飛機進行聯合編隊飛行，除了分享飛機上的作戰知識外，也將重點進行各種大規模空中機動和攻擊訓練，加強與會國之間的合作。

空軍參謀長朴英洙（Park Young-su）指出，「從俄烏戰爭等近期衝突可見，通過有序人員和貨物空投來提高戰時作戰支援能力的重要性與日增加，因此我呼籲士兵通過在陌生環境中與各國進行聯合演習，進一步提高我軍的空降與作戰能力。」

南韓第一次加入演習是在2014年，但自2018年以來，軍方每隔一年就會參加聯合軍演一次。美國空軍也表示，今年的「對抗北方軍事演習」是去年12月為加強三邊安全合作而批准的韓、美、日多年演習計畫的一部分。