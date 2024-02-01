美國可能承認「巴勒斯坦國」？　美媒：國務院正在評估政策選項

▲布林肯訪問約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios引述2名知情官員說法報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）已經要求國務院，針對加薩戰爭結束後，美國及國際社會可能承認巴勒斯坦國（Palestinian state）的問題，進行評估與審查，並且提出可能政策選項。

數十年來，美國政策一直反對承認巴勒斯坦作為一個國家，並且強調這只應該透過以色列與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）之間的直接談判來實現。儘管華府官員表示沒有政策變化，但國務院考慮這些選項的事實，顯示拜登政府內部對於承認巴勒斯坦建國的可能性，出現了想法上的改變。

美國官員向Axios透露，尋求外交途徑解決加薩戰爭的努力，促使重新思考許多美國老舊的政策及模式。如今，拜登政府內部一些人士認為，承認巴勒斯坦國應該是以巴衝突談判的第一步，而非最後一步。

▲以哈戰爭爆發後，布林肯也多次出訪以色列。（圖／路透）



官員們透露，布林肯除了要求評估承認巴勒斯坦國的政策選項，也要求根據世上其他地方的模式，評估「去軍事化的巴勒斯坦國」會是什麼樣子。此類評估的目標是，透過確保以色列安全的方式，實施兩國解決方案。

官員們強調，國務院仍在制定一份多重政策選項的清單，而布林肯也尚未簽署任何新政策。此外，白宮也知悉這兩項評估計畫。

Axios指出，美國在承認巴勒斯坦國的方面，可能有以下選項，包括美巴雙邊承認、鼓勵他國承認巴勒斯坦國、不行使否決權阻止聯合國安理會承認巴勒斯坦是正式成員國等。

事實上，2009年至2015年之間，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也多次提出「去軍事化巴勒斯坦國」的想法，但最近幾年都沒有再提。

面對最新報導，白宮國安委員會發言人重申，美國長期政策是，任何對於巴勒斯坦國的承認，都必須透過雙方之間的直接談判，而非透過聯合國的單方面承認實現，而這項政策沒有改變。美國國務院則是拒絕評論。