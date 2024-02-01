女法官脫法袍露深渠巨乳　「大奶包圍」辯護人3P共浴！照片流出慘了

▲巴盧（左一）因在社交媒體發布具有爭議性的文章，被判定有辱法官形象，而面臨指控。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國拉斯維加斯地方法官巴盧（Erika Ballou）因在社群媒體發布的文章具有爭議性，而面臨司法紀律委員會的指控。

據《紐約郵報》報導，內華達州司法紀律委員會最近向巴盧遞交了一份正式指控書，認為她在社群媒體發布的2篇文章損害了公眾對她司法判斷的信心，而這名法官將面臨2項「違反司法行為準則」的指控。

指控書顯示，巴盧2021年9月參加「美麗人生音樂節」後，在社群媒體發布了對司法職責的不當評論。她寫道，「生活依然很美好，儘管怪奇比莉（Billie Eilish）還有30分鐘才要演出，但我明早8點半還要辦公」，並標記了「#從監護權案件中抽身出來」等與司法準則相抵觸的標籤。

紀律委員會認為，巴盧的行為違反了司法行為準則中「法官應維護司法機構獨立、正直和公正」的規定，而且守則明確規定「司法職務應優先於法官一切個人和法外活動」，而巴盧顯然沒有這麼做。

巴盧的第二項指控涉及一張她與2名公設辯護人的合影。這張在2022年4月被分享於Facebook的照片可見，當時身穿性感比基尼的她，正摟著赤裸上身的豪爾斯（Robson Hauers），而另一名公社辯護人布勞斯（Shauna Browers）也與2人緊緊依偎在一起。

她為照片下的配文「豪爾斯的周圍都是大奶」，讓委員會認為，她除了違反前述3項準則外，還違背了「法官不得傳遞或允許他人影響法官形象」，判定她玷污了法官的職業形象。

報導稱，巴盧曾是公設辯護人和社會正義組織者，也是美國民主社會主義者的成員，但她的職業生涯和社群媒體上的爭議性言論使得她面臨的道德操守案備受關注。 目前，巴盧的道德操守案公開聽證會日期尚未確定。