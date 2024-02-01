衛生習慣不偷懶　拒絕腸病毒感染

▲台東縣衛生局呼籲落實個人及孩童衛生，出入公共場所後正確勤洗手。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

冬天不是腸病毒流行季節，惟台灣處於亞熱帶地區，其實一年四季都會出現病例，雖各級學校已放寒假，但參加安親班、冬令營等各類活動機會增加，多數幼托機構並未停班，感染腸病毒的機會仍多，台東縣衛生局呼籲民眾及教托育機構人員，寒假期間大人小孩都應持續落實正確勤洗手，注意個人衛生，以降低感染腸病毒引發重症的機會。



台東縣衛生局長孫國平表示，依疾病管制署統計，台東縣上週（1月14日至1月20日）腸病毒健保門、急診就診31人次，雖低於流行閾值（100人次），但較前一週增加14.8%，仍請家長須提高警覺。寒假到來，學童參加安親班、冬令營或進出室內兒童樂園，可能因頻繁的人際接觸，增加腸病毒的傳播機會，請家長落實個人及幼童手部衛生，此外各場域及兒童遊憩場所應定期清潔與重點消毒，以降低腸病毒傳播風險，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往縣內腸病毒重症責任醫院（台東馬偕紀念醫院及台東基督教醫院）接受治療。



台東縣衛生局呼籲，若幼童有疑似腸病毒感染症狀時，應儘速就醫及在家休息，避免參加任何活動，以免傳染給其他健康幼童。家中成人外出返家後，應先更衣洗手再摟抱嬰幼兒；如有身體不適，應避免接觸嬰幼兒並以肥皂正確勤洗手、做好咳嗽禮節、定期以500ppm漂白水【100cc水加入1cc漂白水】清潔消毒環境及器物，守護自身及家人健康。