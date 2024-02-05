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社會 社會焦點 保障人權

男疑坐過站「拉一把」讓自強號急停下車　追查身分最重罰百萬

▲▼白目旅客無故啟動車廂車掌閥造成列車第九車廂緊急停車系統啟動。（圖／台鐵提供）

▲男子疑似坐過站想下車，擅自拉下車長閥讓自強號剎停。（圖／讀者提供）

記者許力方／綜合報導

台鐵2日發生422次新自強號不明原因緊急停車事件，經調查發現，原因竟是一名男乘客擅自拉下緊急閥，導致列車急剎停在台東金崙站，台鐵報警處理，懷疑他買票到台東不小坐過頭，貪圖方便拉閥下車。鐵路警察採集相關跡證，調閱監視器追查他的身分，一旦違規屬實最高可開罰100萬元。

事發於2日，台鐵指出，422次新自強號列車當時行駛到金崙站前，突然不明原因自動剎車，當下為查明原因，避免耽誤乘客時間，馬上就安排轉乘莒光號。司機員巡查發現，是第9車車長緊急開閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，緊急停車系統啟動，列車自動剎停，復位後列車便恢復正常，實際上沒有任何故障。

▲▼白目旅客無故啟動車廂車掌閥造成列車第九車廂緊急停車系統啟動。（圖／讀者提供）

▲旅客不得擅自使用車長閥。（圖／讀者提供）

台鐵調查，根據監視器畫面，拍到第9車有一位乘客站在車門邊，伸手打開櫃子，用力拉下車長閥，列車停下之後下車，已經向鐵警報案。他買票坐到台東，懷疑是不小心搭過站，下一站就到屏東潮州，貪圖方便就拉閥讓列車停站，再跟著其他人一起在金崙站下車。

台鐵副總經理劉雙火認為，自強號車門邊都設有車長閥，讓列車長遇到緊急事件時可拉下啟動，上面有明確警告標示，不得任意觸控，設在較高位置，為了能及時使用，不宜上鎖，因此研判旅客一定是故意用力拉，可能覺得「好玩」、「好奇」。

花蓮鐵警指出，車長閥是由列車長負責啟動的緊急剎車裝置，旅客若任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨礙系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，嚴重可能涉及《刑法》公共危險罪。

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