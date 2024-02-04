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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆韓國瑜「草包院長」神秘人身份曝光　曾參選台東縣長、立委

▲▼韓國瑜當選院長遭嗆「草包院長上台了」，王鴻薇請他閉嘴。（圖／記者陳家祥攝）

▲韓國瑜當選立法院長之際遭嗆「草包院長上台了」。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

新一屆立法院長之爭結果1日揭曉，由國民黨立委韓國瑜當選，不料，當韓國瑜上台領取當選證書時，議場內突然有不明人士高喊「恭喜草包院長」，據了解，該人士非議場內立委，而是持「國會現世報」採訪證進場的男子。媒體人黃揚明3日則在臉書起底該名男子的身份，指出他的本名為陳長宏，2022年曾參選台東縣長、2023年參選台東縣立委。

黃揚明指出，2月1日韓國瑜當選立法院長之際，在立法院議場二樓有一位自稱「國會現世報」記者的大叔高聲嗆「恭喜草包院長！」，還高調接受媒體訪問。對此，他分析，根據《TVBS》新聞畫面，該大叔先出示一張粉桃紅色的記者，證明自己是記者，但是，這張記者證其實是立法院的「一日證」，並非正式透過媒體申請的全會期採訪證。

黃揚明表示，在第九屆國會後開放公民記者可進立院採訪後，就有在門口換證立即拍照、並發給一日採訪證，所有自稱記者的人只要拿出身份證件都可以換證；但這張記者證依規定是無法進入議場採訪，因此該大叔左胸前還別了一張「觀禮貴賓」證件，他推測，這應該是透過某位立委辦公室取得，這位大叔能到議場二樓，也是因為胸前別了這張貴賓證，但他直言，「總之，『國會現世報』這家媒體，根本不是立法院常駐的媒體，這位大叔也不是真正的記者。」

針對該名男子真正的身份，黃揚明貼出他的從政經歷顯示，該名男子本名為陳長宏，2022年參選台東縣長拋出蘭嶼獨立等政見，拿下2,383票；去年先是登記總統公民連署，但最後一份連署書都沒有繳交，貢獻國庫100萬保證金；之後登記參選台東立委，最後僅拿下211票，「總而言之，陳長宏先生不是真正的國會記者，只能說是一個對政治有獨特狂熱的自媒體經營者。」

至於在議場嗆聲的行為，黃揚明指出，這已違反「立法院採訪規則」第5條規定：「為維護國會尊嚴，媒體採訪人員應於本院規劃之採訪區域內採訪。採訪時，應遵守本院有關規定，不得有鼓譟、喧鬧、破壞公物、妨礙辦公、吸菸、飲食及干擾會議進行等行為。」

此外，依此規則第9條規定：「媒體採訪人員如有違反本規則之情事或有妨礙其他媒體採訪、言語謾罵、肢體動作致危害他人安全之虞者，本院現場相關人員得制止之；經制止無效或情節重大者，並得禁止其進入本院採訪或限制於一定期間不得在本院採訪。」

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