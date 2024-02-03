關山鎮「千人拔蘿蔔」　警不缺席！擺攤宣導防詐識詐

▲關山鎮公所於3日上午，舉辦「2024關山千人蘿蔔季」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮公所於3日上午，在鎮內米國學校昌林路旁，舉辦「2024關山千人蘿蔔季」活動，吸引了來自四面八方的大小朋友體驗田野拔蘿蔔的樂趣，關山警察分局除於現場執行交通管制及防竊等勤務外，亦有偵查隊及交通組「擺攤」，實施打詐、反毒、交安及政風等宣導。

於3日，隨著「5、4、3、2、1」的倒數聲，關山鎮鎮長彭成豐宣布「2024關山千人蘿蔔季」活動正式「開拔」！因該活動已行之有年，所以吸引了來自全國的遊客，親身體驗這難得的田野拔蘿蔔活動，而且拔多少都可以免費帶回家唷！舞臺上崁頂國小森巴鼓節奏帶動整場歡樂氛圍，隨後衣著鮮艷的原住民阿美族舞蹈，讓民眾也隨著音樂節奏「千人舞動」熱鬧非凡，還有小農市集及樂活美食供遊客選購品嚐。活動的高潮就是摸彩，由彭鎮長摸出價值新台幣28,000元頭獎「電動輔助自行車」，隨著摸彩券號碼唸出，驚呼聲及掌聲不斷，現場人聲鼎沸「有玩有吃、又有獎」。

關山警察分局也不缺席，除了在現場實施交通管制及防竊等勤務外，亦有偵查隊及交通組「擺攤」實施反詐、反毒、交安及政風等宣導，王副縣長及彭鎮長更是給力以「大聲公」宣導防詐，藉此讓民眾提高警覺，守護自身財產安全。又適逢寒假期間，員警以有獎徵答方式與大小朋友互動，建立青少年法治正確觀念。另農曆春節將屆，為貫徹公務員廉政倫理規範要求，革除不當請託關說、贈受財物、飲宴應酬等陋習，於現場發送政風宣傳單，就是要讓民眾了解對公務員不必、也不能送紅包及賄賂等，且若發現有不肖員警接受與職務有利害關係者之餽贈、邀宴，請不吝踴躍檢舉，以樹立廉能政風，端正警察風紀！