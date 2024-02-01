「阿宅轉身人民公僕」　葛如鈞與太太放閃親吻：昨一起熬夜寫程式

▲葛如鈞與太太放閃。（圖／翻攝直播）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第1會期今（1日）開議，國民黨新科不分區立委葛如鈞大方與太太放閃。葛如鈞說，太太是他幸運人物、勇氣來源，昨天他還跟太太熬夜寫程式，接下來幾天，「寶博士科技立委」的官方網站會上線，大家拭目以待。

立法院新科立委1日報到，葛如鈞受訪表示，他的這角色是「阿宅轉身成人民公僕」來替大家服務，人民就是他的老大。他進國會的理念是「先進，共識未來」，大家應對先進科技有更好的思維，把先進科技思維放入立法體制中，建造更好、更友善科技環境。

葛如鈞說，他會跟不同黨派、黨內同志，一起建置更好的法治環境，同時，科技對大家好像有距離，他會努力監督科技相關立法，及過去在數位法制規範、生活資訊通訊安全，做得更好，讓國會更先進，讓AI可以落地，是他要努力的方向。

葛如鈞也說他今天帶太太來，太太是他的幸運人物。葛表示，昨天他跟太太熬夜寫程式，接下來幾天，「寶博士科技立委」的官方網站會上線，大家拭目以待。

葛如鈞更大方放閃，表示他要努力為自己或會大家服務時，需要很多後盾，對阿宅來說，有堅強後盾是重要的，而太太是他的勇氣來源。接著，葛如鈞還公開與太太親吻。