直擊／郭昱晴走紅毯先聯絡黃主任　葉民志喊經典台詞「我要當主任！」

▲民進黨立委郭昱晴在黃中興主任陪同下至立院報到。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是立法院「新生報到日」，過去因主演戲劇麻辣鮮師爆紅、新科民進黨立委郭昱晴今天也在劇中搭擋「黃中興主任」葉民志陪同下進場。郭昱晴表示，知道立委要走紅毯，第一時間就打電話給葉民志，給大家一個驚喜。對於網友打趣是否擔任辦公室主任？葉民志也喊出經典台詞「我要當主任！」，今天就是來實習半天，看我適合不適合。

新科立委今到立院報到，民進黨不分區立委郭昱晴過去因主演戲劇麻辣鮮師，紅遍大街小巷，劇中和葉民志主演的「黃中興主任」愛恨糾葛及詼諧劇情，也引人發笑，而黃主任已淡出銀光幕前，今陪同郭昱晴現身立院，讓現場媒體一陣驚呼。

郭昱晴表示，記者們應該都是看她們的戲長大，很開心到這個地方，大家都辛苦了，今天也是責任開始第一天，接下來挑戰一定很多，不管是教育還是各個議題的努力，這些都會在任內努力推動。

郭昱晴指出，前幾天才知道立委要走紅毯，第一時間就打電話給葉民志，大家也敲碗那麼久了，他也很爽快答應，給大家一個驚喜，他今天版面應該會比較多，畢竟拍戲到現在瘦了20公斤。

葉民志表示，看到今天陣仗嚇一跳，而且很緊張，從來沒進來過，一切都很新鮮。對於網友敲碗他當郭昱晴辦公室主任，他也喊出經典台詞，「我要當主任！」葉指出，今天就是來實習，看我適合不適合，很緊張一直在流汗。

郭昱晴表示，還是要經過她辦公室主任真正的考驗，謝謝他情義相挺。