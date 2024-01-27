朱立倫：過年後由公職兼任國民黨地方主委　許宇甄續任組發會主委

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

據掌握，國民黨主席朱立倫有意重新布局雲林、嘉義、台南、高雄及屏東黨部，由不分區立委當選人接手黨部主委。對此，朱立倫今（27日）回應，國民黨未來一定希望「內造化」，讓越來越多公職人員兼任黨務工作，各縣市也都由公職擔任，所以過完年後，會讓各地由公職人員來兼任地方主委。朱立倫也透露，不分區立委當選人許宇甄將繼續擔任國民黨組發會主委。

本社27日報導，朱立倫有意重新布局雲林、嘉義、台南、高雄及屏東黨部，由不分區立委當選人接手黨部主委；雲林給張嘉郡、台南由謝龍介、屏東則為蘇清泉，而柯志恩被屬意接手高雄市黨部，但柯似乎無意願，至於嘉義似乎未確定，由於王育敏曾選過嘉義縣長，是否由她接任仍有待討論。

對此，朱立倫在台南受訪表示，對於國民黨未來，一定希望「內造化」，也就是越來越多公職人員兼任黨務工作，包括許宇甄繼續擔任組發會主委，各縣市也都由公職擔任，所以過完年後，會讓各地由公職人員來兼任地方主委，同時對於選戰弱勢地區，也要為未來縣市長來準備、「我們會盡量往這方向來做」。

對於各地主委部局，朱立倫說，過完年後會一一來規劃，也會根據各地的情況來做因應。