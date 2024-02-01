新藍委陳菁徽牽三寶走紅毯　曝：被提進不分區暫中斷生第四胎規劃





▲國民黨立委陳菁徽牽三寶走紅毯。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第1會期今（1日）開議，新屆立委上午8時起陸續走紅毯進入議場報到，等待稍晚的就職典禮。國民黨不分區立委陳菁徽今手牽三寶一起走紅毯，陳身著以回收牛仔布料再造的永續時裝外套；她表示，該簡約設計融合永續概念，宣示著進入國會將聚焦下一代發展。

陳菁徽進一步分享，這次穿搭的時裝外套，是由台灣永續時尚品牌「Story Wear」所設計，因為認同其打造「零廢棄」的時尚理念，將淘汰的舊牛仔布料作為時裝設計素材，並結合多元共融與弱勢就業議題，邀請腦麻兒家庭媽媽們手工車縫，純手工製作出獨一無二的永續零廢棄服飾。將回收的衣物化腐朽為神奇成為時尚單品，更能看見每一件服飾背後的故事，融合了環境永續與社會關懷的精神。

對於為何帶三寶走紅毯，陳菁徽表示，她本來打算龍年再生第四胎，結果計劃趕不上變化，沒想到自己會被提名進入不分區名單，也暫時中斷了生第四胎的規劃，但會將原本準備第四胎的精力與時間，用在催生人工生殖法修法通過，希望兩年內能夠完成修法，讓更多想要生的國人都能如期圓夢，保障不分身份、性別族群的生育權。

陳菁徽也指出，除了人工生殖法與少子女化議題，自己也非常重視下一代的整體發展，包含著力公托公幼等教育資源議題、全民身心健康議題、打造永續宜居的社會環境，還有全民健保、數位醫療、生技產業發展等政策立法推動。

陳菁徽認為，未來隨著AI、科技快速進步，許多議題都應該更有前瞻性的規劃佈局，十年後的台灣會往何處發展，必須從現在就要開始準備。