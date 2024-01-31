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陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

中國民航局30日片面宣布取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，中廣董事長趙少康31日批評，海峽中線早就已經在民進黨手上消失了，民進黨總統當選人賴清德身為國家領導人，必須捍衛中華民國和平安全的高度，上任後應立即宣布廢除台獨黨綱，接受一中就是中華民國的九二共識，才有可能重啟兩岸協商，否則抗議民航機靠近海峽中線只是毫無意義的政治動作。

趙少康今日在臉書發文表示，大陸民航局宣布明天起取消M503航線由北向南飛行偏置6海哩，導致這條航線會貼近海峽中線飛行，面對類似狀況，民進黨政府除了罵，還是只能罵，行政院長陳建仁今天批評大陸的作法破壞區域安全穩定，但是海峽中線早就已經在民進黨手上消失了，抗議民航機靠近海峽中線起不了任何實質作用，只是毫無意義的政治動作。

趙少康指出，海峽中線早在2020年裴洛西訪台後就消失了，當年為了抗議裴洛西到台灣，中共的軍機、軍艦越過海峽中線成為新常態，現在針對民航機飛行M503航線還大驚小怪，只是放馬後炮而已。民進黨主席賴清德當選以後，未來兩岸關係跟現在比只會更差，在諾魯斷交後，現在吐瓦魯邦交也不穩，除了邦交國、軍演等壓力，未來ECFA都可能被終止，從外交、軍事、經濟，全面對台灣施壓，受害的當然是全民。

趙少康痛批，賴清德身為國家領導人，必須捍衛中華民國和平安全的高度，上任後應立即宣布廢除台獨黨綱，接受一中就是中華民國的九二共識，才有可能重啟兩岸協商，讓共機、共艦不越過海峽中線才重要，否則現在共機共艦天天大規模穿越海峽中線，去計較民航機的飛航路線，見樹不見林，意義不大。

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