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北約將領：俄羅斯恐3年內飛彈襲歐　德國也難倖免

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭，引發的地緣政治效應持續侵蝕歐洲安全。幾位北大西洋公約組織（NATO）將領示警，歐洲可能只有3年的機會之窗可強化防衛，以有效抵禦俄羅斯侵犯北約。

主責軍事後勤的北約「聯合支援與賦能指揮部」（Joint Support and Enabling Command, JSEC）指揮官索弗蘭克（Alexander Sollfrank）中將告訴英國「泰晤士報」（The Times），北約必須儘快解決在成員國之間移動部隊和設備牽涉的繁瑣官僚程序，以降低在危機時刻，盟友之間使用彼此武器裝備的困難度。JSEC位於德國南部烏爾姆（Ulm）市。

其他來自德國、美國、荷蘭等北約國家的軍事將領近日也示警，不排除俄羅斯將對北約發動「深入打擊」，攻擊在前線後方的民用和軍用設施，以破壞北約持續作戰的能力。

作為北約後勤補給和增援轉運樞紐，德國恐將成為莫斯科的打擊重點之一，潛在目標包括彈藥工廠、發電站、鐵路和橋梁等交通建設。

除了由東方或北方進犯，俄羅斯也可能從北約南翼下手。義大利擔憂，俄羅斯恐在鄰地中海的東利比亞港口部署核潛艦。

俄羅斯副防長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）近日再度赴利比亞與控制利比亞東部的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）會晤。有消息指出，雙方商討在利比亞東北部托布魯克（Tobruk）港設立俄羅斯海軍基地的可能性。

俄羅斯目前在地中海東側的敘利亞已掌握兩個海軍基地；若再拿下托布魯克，則相當於將俄軍常態部署擴及地中海中部，並迴避英國可自英屬海外領土賽普勒斯阿克洛迪瑞（Akrotiri）基地對東地中海執行的監偵活動。

義大利參議員、國會情報委員會成員博爾吉（Enrico Borghi）告訴「泰晤士報」，研判俄羅斯有在利比亞部署核潛艦的野心。由於潛在部署點距北約成員國僅幾百公里，這顯然不利北約安全。

儘管曾受美國中央情報局（CIA）訓練，哈夫塔目前與莫斯科結盟，且由俄羅斯官方支持的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）提供軍事協助，曾試圖推翻以黎波里（Tripoli）為根據地的西利比亞政府。

烏克蘭戰事未歇，北約各國近期不僅重新檢視對俄羅斯「從錯誤中學習」、軍事重整、資源動員及「混合戰」能力的評估，也提高對俄羅斯進犯北約的警戒。根據公開資料，目前北約各國軍事和情報單位對俄方可能發動攻擊的時間點，以預估「3年內」為最短。

索弗蘭克說，俄羅斯打擊前線後方的手段可涵蓋飛彈、無人機、網路戰、電子戰、各式顛覆破壞活動。俄羅斯有可能藉由飽和攻擊或電子干擾、網路戰等手段破壞北約空防。

俄羅斯的對烏作戰行動凸顯後勤補給與後方防禦的重要性。索弗蘭克指出，補給和增援路徑若固定且缺乏彈性，就很容易成為攻擊目標。更嚴重的問題是，冷戰後，許多後勤及軍工業基礎設施遭解編或拆除。

索弗蘭克認為，北約已有能力有效嚇阻、並在必要時擊退俄軍，但無可迴避的核心問題是，如何維持合理的風險平衡、確保指揮官不會被迫作代價高昂的決策。這意味北約各國必須擴大投資，確保充沛的後勤補給和指揮所部署選項。

德軍聯合支援服務指揮部計畫部門主管施密茲（Frank Schmitz）准將指出，北約有必要廣泛強化後方防禦，包括應對可能的化學、生物戰或核武威脅。

北約面臨的另一大難題是繁複的法規限制，導致盟友之間交互使用或運送軍事裝備設施遭遇層層障礙，且在德國境內，不同邦之間即存在軍備跨界移動的難題，龐雜的行政作業耗費大量時間。

北約內部有意見主張建立打破國界限制的軍事版「申根區」。「泰晤士報」報導，有消息指出，北約內部正研議在歐洲建立一系列「軍事走廊」，可望在今年7月北約華府峰會前宣布相關規劃。

索弗蘭克說：「我們已經沒有時間可浪費。」荷蘭武裝部隊防衛支援指揮部指揮官馬斯（Jan-Willem Maas）中將指出：「我們還沒達到應有水準。這很明確。」

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