快訊／賴清德喊話民眾黨　第二輪投票「支持最好的人選」

▲賴清德今天主持中常會。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院明天將選舉新國會正副議長，民進黨主席賴清德今（31日）中午在中常會表示，民眾黨已公開表示在第一輪投票會投給民眾黨自提候選人黃珊珊，民進黨予以尊重，但在第二輪的投票，仍希望應該「支持最好的人選」，盼民眾黨能夠理解到社會發展的需要，做出最正確的決定。

據轉述，賴清德今天在中常會中表示，這次的國會改選形成3黨不過半，民眾黨擁有8席關鍵的席次，具備了左右政局的能力，當然也承擔了選擇好的人，支持對的政策，讓國家持續進步的責任。

賴清德說，明天國會就要正式開始，也要選出正副院長，當然民眾黨已經公開表示，在院長的第一輪，票要投給民眾黨的黃珊珊，民進黨予以尊重，但在第二輪的投票，民進黨仍然希望，民眾黨應該要支持最好的人選，如果認為游錫堃院長最好，那就支持游錫堃院長，如果認為韓國瑜院長比較好，那就請支持韓國瑜院長。

賴清德表示，這個才是社會支持民眾黨給予民眾黨8席關鍵席次，最主要的期待，「希望明天民眾黨能夠理解到社會發展的需要，也能夠做出最正確的決定」。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘會中也發言說，「民眾黨先前拋出國會改革的訴求，但在各界給予回應之後，仍選擇投給黃珊珊，顯示其拋出國會改革，其實是一個假議題」，民眾黨就只有自己的政治考量，因此，民進黨不要被牽著走，要有自己的堅持。