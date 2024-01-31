高雄議員新年前敬軍117旅　致贈慰問金關懷送暖振士氣

▲▼高雄市黃文益議員於今（31）前往步兵117旅實施慰問，送上誠摯的春節祝福及對保家衛國的官兵們獻上高度的敬意，並致贈慰問金表示慰勉之意。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

陸軍步兵第117旅主要以高雄、屏東在地子弟為主 ，平時負責常備兵役軍事訓練、補充兵接訓、教育(勤務)召集訓練、專業軍士官班及戰備整備等工作，戰時負責地區守備任務。高雄市黃文益議員於今（31）前往步兵117旅實施慰問，關懷官士兵平日在軍中的生活作息，給予加油勉勵提振士氣；春節前夕黃議員親臨部隊，為大家送上誠摯的春節祝福及對保家衛國的官兵們獻上高度的敬意，並致贈慰問金表示慰勉之意。

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台海的和平，台灣的安定，仰賴國防戰力的提升，軍民一家親已不再只是一句口號，民間團體或是企業人士都很樂意奉獻一己之力來協助國防提升，黃議員希望從本身做起，拋磚引玉，整合社會資源慰問辛勞的士官兵們，提振士氣。

黃議員致詞時表示，國防是國家安定的力量，尤其是兼負新兵訓練的117旅，更是責任重大，要將役男在最短的時間內訓練成國軍的可用之兵，這需要全方位的訓練才可以訓練出最佳的戰士，感謝部隊平日戮力戰訓任務，民眾才能有安定的生活，也請國軍未來保持軍民之間緊密聯繫，議員也將竭力為官兵爭取更多經費福利。