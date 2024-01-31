陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

▲陸軍東指部31日實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台東報導

陸軍台東地區指揮部今（31日）實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，藉模擬實戰化演練，展現各兵種協同作戰默契及實戰化訓練成果，讓國人見證國軍全天候衛戍家園的堅實戰力。東指部指揮官譚勇少將表示，此次操演謹循「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的指導，從事各階段想定設計，並依據聯合作戰計畫持續強化情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈輿後支力整合效能，以提升整體作戰能力。值得一提的是，參與此次操演還有一對「狙擊手夫妻檔」。

國防部30日及31日「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」（春巡），今下午到陸軍台東地區指揮部參訪，陸軍實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。想定架構方面，由部分官兵模擬敵軍（戴紅帽者）於D日執行聯合戰備警巡期間，由演轉戰，對我實施猝然攻擊，並以潛伏人員引導空中突擎作戰部隊對我指揮中樞、關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。

該想定也以D日H時，在電戰干擾及戰轟機掩護下，分別對我陸海空車指揮中樞、關鍵基礎設施及重要防謢目標實施滲透突擊，企圖破壞軍事設施，擾擾亂地區安定，製造衝突動搖民心。

而東指步作為防衛軍，立即電令春節期間各單位加強戰備整備，並置重點於應變制變整備，確保責任地境安全。地區戰備部隊（轄指揮組、機步一、二排、戰車排、迫砲排、工兵班、狙擊組及勤支組）奉命向特攻突擊之敵發起攻擊，殲滅進犯敵軍，以利之後作戰。

陸軍指出，第二作戰區肩負東部地區戰備重任，是防衛作戰中至關重要的一環；本次演練即依聯合作戰計畫，模擬敵軍於聯合戰備警巡期間，由演轉戰，並以潛伏人員引導空中突擊作戰部隊，對關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。

陸軍說，地區戰備部隊接獲作戰命令後，首先由空軍防空部隊實施偵蒐、防情傳遞及防空攔截任務；接續由監偵排運用戰術型近程無人飛行載具，對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時影像，判明敵軍動態及主力所在位置，續以迫砲實施攻擊前準備射擊，打亂敵軍編組，以利後續主力發起攻擊。同時在戰車排發煙掩護下，機步排行超越攻擊，圍困敵軍於假城鎮，隨即機步排採下車戰鬥方式，實施城鎮作戰，肅清入侵敵軍。

譚勇表示，此次操演謹循「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的指導，從事各階段想定設計，並依據聯合作戰計畫持續強化情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈輿後支力整合效能，以提升整體作戰能力，部隊則以小部隊戰鬥反實戰化訓練提升基礎戰力，達到優化戰備目標。

值得一提的是，參與此次操演的有兩對夫妻，其中東指部機部一營營部連副組長簡佩華上士與陸軍小組長陳漢生中士為「狙擊手夫妻檔」。簡佩華說，她跟陳漢聲都在狙擊組，但兩人屬不同營，兩人一直位狙擊組效力；國軍訓練不斷精進突破，狙擊手訓練非常辛苦，要想辦法自己克服，並調適身體、心理上的問題，不過當在執行任務時遇到困難時，除跟隊友跟同學間會互相鼓勵外，她跟丈夫彼此也會加油打氣。

簡佩華曾榮獲國防部狙擊手鑑測仝國冠軍，以及110年度司令部狙擊手鑑測榮獲第一名的佳績，目前是陸軍優秀的女狙擊手之一，亦曾参加過機步排輪訓、基地及聯勇等重大演訓。

▼陸軍東指部狙擊手夫妻檔。（圖／記者蘇晏男攝）