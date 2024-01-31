　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

▲陸軍東指部31日實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍東指部31日實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台東報導

陸軍台東地區指揮部今（31日）實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，藉模擬實戰化演練，展現各兵種協同作戰默契及實戰化訓練成果，讓國人見證國軍全天候衛戍家園的堅實戰力。東指部指揮官譚勇少將表示，此次操演謹循「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的指導，從事各階段想定設計，並依據聯合作戰計畫持續強化情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈輿後支力整合效能，以提升整體作戰能力。值得一提的是，參與此次操演還有一對「狙擊手夫妻檔」。

國防部30日及31日「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」（春巡），今下午到陸軍台東地區指揮部參訪，陸軍實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。想定架構方面，由部分官兵模擬敵軍（戴紅帽者）於D日執行聯合戰備警巡期間，由演轉戰，對我實施猝然攻擊，並以潛伏人員引導空中突擎作戰部隊對我指揮中樞、關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。

該想定也以D日H時，在電戰干擾及戰轟機掩護下，分別對我陸海空車指揮中樞、關鍵基礎設施及重要防謢目標實施滲透突擊，企圖破壞軍事設施，擾擾亂地區安定，製造衝突動搖民心。

▲▼陸軍東指部31日實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。（圖／記者蘇晏男攝）

而東指步作為防衛軍，立即電令春節期間各單位加強戰備整備，並置重點於應變制變整備，確保責任地境安全。地區戰備部隊（轄指揮組、機步一、二排、戰車排、迫砲排、工兵班、狙擊組及勤支組）奉命向特攻突擊之敵發起攻擊，殲滅進犯敵軍，以利之後作戰。

陸軍指出，第二作戰區肩負東部地區戰備重任，是防衛作戰中至關重要的一環；本次演練即依聯合作戰計畫，模擬敵軍於聯合戰備警巡期間，由演轉戰，並以潛伏人員引導空中突擊作戰部隊，對關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。

陸軍說，地區戰備部隊接獲作戰命令後，首先由空軍防空部隊實施偵蒐、防情傳遞及防空攔截任務；接續由監偵排運用戰術型近程無人飛行載具，對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時影像，判明敵軍動態及主力所在位置，續以迫砲實施攻擊前準備射擊，打亂敵軍編組，以利後續主力發起攻擊。同時在戰車排發煙掩護下，機步排行超越攻擊，圍困敵軍於假城鎮，隨即機步排採下車戰鬥方式，實施城鎮作戰，肅清入侵敵軍。

譚勇表示，此次操演謹循「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的指導，從事各階段想定設計，並依據聯合作戰計畫持續強化情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈輿後支力整合效能，以提升整體作戰能力，部隊則以小部隊戰鬥反實戰化訓練提升基礎戰力，達到優化戰備目標。

值得一提的是，參與此次操演的有兩對夫妻，其中東指部機部一營營部連副組長簡佩華上士與陸軍小組長陳漢生中士為「狙擊手夫妻檔」。簡佩華說，她跟陳漢聲都在狙擊組，但兩人屬不同營，兩人一直位狙擊組效力；國軍訓練不斷精進突破，狙擊手訓練非常辛苦，要想辦法自己克服，並調適身體、心理上的問題，不過當在執行任務時遇到困難時，除跟隊友跟同學間會互相鼓勵外，她跟丈夫彼此也會加油打氣。

簡佩華曾榮獲國防部狙擊手鑑測仝國冠軍，以及110年度司令部狙擊手鑑測榮獲第一名的佳績，目前是陸軍優秀的女狙擊手之一，亦曾参加過機步排輪訓、基地及聯勇等重大演訓。

▼陸軍東指部狙擊手夫妻檔。（圖／記者蘇晏男攝）

▼陸軍東指部狙擊手夫妻檔。（圖／記者蘇晏男攝）

ET快訊
講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴
周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」
新北4樓公寓僅19萬　「比買車還便宜」
快訊／巧連智再發3聲明！
快訊／台61「遭大貨車撞飛」　他躺路肩慘死
挪用10億公款！　查扣驚見一排豪車
發錢！　6項津貼「提前入帳」
肯德基「6品項」漲價！　蛋撻變貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

川普若當選對台灣有影響？　余茂春：他說話很直但都有戰略考量

陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

國台辦稱啟用M503無需協商　陸委會：儘速透過既有機制協商

民眾黨公布新人事　周榆修接任黨秘書長「以2026為目標」

外交部譴責陸取消M503航線飛行偏置 　要求中國立即與我協商

白推黃珊珊保送「韓江配」？　藍新科立委不以為然：拿到院長又如何

「立法院的序幕已經拉開了」　柯建銘：韓國瑜若當院長是國安風險

2024延長賽　賴清德瞄準6場補選：爭取最好成績

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

川普若當選對台灣有影響？　余茂春：他說話很直但都有戰略考量

陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

國台辦稱啟用M503無需協商　陸委會：儘速透過既有機制協商

民眾黨公布新人事　周榆修接任黨秘書長「以2026為目標」

外交部譴責陸取消M503航線飛行偏置 　要求中國立即與我協商

白推黃珊珊保送「韓江配」？　藍新科立委不以為然：拿到院長又如何

「立法院的序幕已經拉開了」　柯建銘：韓國瑜若當院長是國安風險

2024延長賽　賴清德瞄準6場補選：爭取最好成績

分析：哈瑪斯在加薩北部重新集結　準備對以色列發動新攻勢

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

55歲玉女李之勤露面了！　超驚人狀態曝光：維持30年前體重

情人節送禮必看！全台8家特色甜點懶人包　紅寶石巧克力增添浪漫

中信育樂承接臺中市成棒隊　新隊名、球衣農曆年後亮相

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

新加坡必住、必吃攻略！無邊際泳池酒店坐擁海景　經典辣椒螃蟹超鮮美

去散步好興奮！4狗狗集體扯下「主人褲子」　他被迫裸體街上奔跑

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

為重病母求平安「媽！等我」　巷仔媽把紅綾送給女信眾

政治熱門新聞

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

「避免韓國瑜當選！」　媒體人籲綠營：全力支持黃珊珊、黃國昌

韓江配不穩？傳4藍委跑票「身分線索曝」　國民黨再喊必團結亮票

民眾黨里長培訓　推「女刺客等級」19歲廖家嫻

快訊／民眾黨推黃珊珊選立法院長　游錫堃回應了

民眾黨推黃珊珊是「保送韓國瑜」？　黃揚明分析：這是最好策略

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

快訊／灌票給黃珊珊阻韓國瑜當選？　柯建銘直呼：這怎麼可能

批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！

快訊／民眾黨團三長出爐！　黃國昌任總召、黃珊珊接副總召

民眾黨「立院龍頭」擬自推人選　韓國瑜第二輪可望勝出

LIVE／民眾黨立院龍頭挺誰今揭曉　藍綠白攻防大戲將上演

推黃珊珊爭立院龍頭遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更是小藍？

蕭美琴29歲照片曝　萬人讚爆：日劇女主角

更多熱門

相關新聞

航勤廠士官酒駕撞2車　陸勤部：重懲列汰

航勤廠士官酒駕撞2車　陸勤部：重懲列汰

軍方近來頻傳官兵酒駕，其中高姓軍人27日上午酒駕開車上路，行經關廟區南雄路一段不慎追撞2車，酒測值竟高達1.06，被依公共危險罪移送法辦。陸軍後勤指揮部，今證實高男是航勤廠士官，後續將重懲列汰，絕不寬貸。

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

新兵可要求連長罰站班長？　陸軍官校駁斥：媒體錯誤引用不實訊息

新兵可要求連長罰站班長？　陸軍官校駁斥：媒體錯誤引用不實訊息

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

首梯一年兵「陸軍2226梯」今入伍　規劃3／25、26實施補休

首梯一年兵「陸軍2226梯」今入伍　規劃3／25、26實施補休

關鍵字：

陸軍東指部狙擊手反滲透操演

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面