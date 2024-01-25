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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

▲成功嶺一年義務兵安檢狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲成功嶺一年義務新兵等待安檢。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台中報導

義務役恢復一年役期，針對今（25日）入伍的首梯次陸軍2226旅，國防部帶媒體到成功嶺302旅拍攝新生報到狀況。根據軍方規定，役男在營內禁止使用中國大陸品牌的手機及相關資訊設備，包括小米、華為、OPPO等11個品牌，以強化資通安全。

陸軍2226旅共徵集670名役男，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、203旅負責接訓，其中302旅方面為220人，役男來自台中、彰化、南投、雲林、嘉義與澎湖等地。此次成功嶺一年期新兵中，一批人在上午10時40分許報到，並依序接受報到說明、目視體檢、緝毒犬安檢、理髮與法治教育。

國防部24日安排媒體到台中成功嶺拍攝並採訪302旅一年期新兵報到狀況。在報到說明階段，302旅步二營參謀主任講解報到作業流程、新訓重要期程、手機使用規定、薪資福利等注意事項。

其中在手機使用規定方面，役男禁用中國大陸品牌手機及相關資訊設備，例如小米、中興、OPPO、華為、VIVO、美圖、金立、Nubia、天瓏移動、聯想及榮耀等11個品牌，以強化資通安全。

陸軍戰訓處處長連志威少將則指出，結合今年兵力結構調整，一年一訓義務役的入伍階段實施4階段訓練，完成由民轉兵基本戰鬥訓練；接著到部隊報到後，循序漸進實施駐地、專精、基地訓練，並參與年度漢光演習等聯合演訓，使役男成為合格戰鬥兵。完成役期後，役男將被納入後備動員編管、教育召集，完備國軍整體軍事訓練體系。

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