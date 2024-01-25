　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

記者蘇晏男／台中報導

義務役恢復一年役期，首批陸軍2226梯今（25日）入伍，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、203旅負責接訓。一名302旅一年期義務役新兵尹鑫石受訪表示，他身為中華民國國民，這是應盡義務，既然國家今天政策改為一年，他就心甘情願接受；至於軍旅生涯會想學到什麼？尹表示，長官想要教他什麼，就學什麼。

▲成功嶺一年義務役25日報到。（圖／記者蘇晏男攝）

▲成功嶺一年期義務役25日報到後接受目視體檢。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部24日安排媒體到台中成功嶺拍攝並採訪302旅一年期新兵報到狀況；根據國軍安排，2226梯新兵共徵集670人，其中302旅方面為220人，役男來自台中、彰化、南投、雲林、嘉義與澎湖等地。此次成功嶺一年期新兵中，一批人在上午10時40分許報到，並依序接受報到說明、目視體檢、緝毒犬安檢、理髮與法治教育。

第一梯義務役新兵尹鑫石表示，剛開始接到兵單心情會小緊張、忐忑，但來成功嶺後，發現這邊井然有序，長官也沒聽前輩說的那麼恐怖，內部也沒那麼嚴肅、讓人害怕，因此自己沒進來前緊張，現在有稍微放鬆不少。

媒體詢問，有些朋友當四個月，會否覺得不平衡？尹鑫石說，他身為中華民國國民，這是應盡義務，既然國家今天政策改為一年，他就心甘情願接受。生涯規劃方面，他認為，這一年可以讓自己好好沉澱，好好思考未來規劃。至於軍旅生涯會想學到什麼？尹表示，長官想要教他什麼，就學什麼。

▲一年期義務役新兵尹鑫石受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲一年期義務役新兵尹鑫石受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

接訓的302旅步二營營長洪新智中校指出，經過各級長官指導及協助下，302營營舍、訓練師資、授課器材跟場地已完成整備，他有信心完全照顧訓員，讓訓員8週入伍訓，得到合適訓練跟生活管理；營舍日常生活部分，透過三級防處機制，從平時約談、晤談，並透過建立良好家屬聯繫管道、安排懇親日，消弭大家對營區內生活不了解的情況。

洪新智表示，8週入伍訓課程，會極盡所能，讓幹部有規定，有訓練情況下，完成各項課程施課，並讓訓員達到合理訓練，但嚴格並不嚴苛，在結訓時，讓訓員成為合格的戰鬥員，且成為「在營為良兵，在鄉為良民」的目標。

陸軍戰訓處處長連志威少將則指出，結合今年兵力結構調整，一年一訓義務役的入伍階段實施4階段訓練，完成由民轉兵基本戰鬥訓練；接著到部隊報到後，循序漸進實施駐地、專精、基地訓練，並參與年度漢光演習等聯合演訓，使役男成為合格戰鬥兵。完成役期後，役男將被納入後備動員編管、教育召集，完備國軍整體軍事訓練體系。

連志威也說，配合兵力結構調整，志願役能夠提升整體戰力，是責無旁貸、是共同責任，也是強韌整體防衛戰力基礎。

至於義務役待遇提升方面，連志威表示，役男月薪從6000元提升到2萬1350元，加上健保、軍保、主副食費、提撥退休金等，提升到2.9萬元，已超越基本工資。保衛國家，是全體國人共同責任與義務，意義上更為不同，也歡迎優秀義務役官兵，可以加入志願役，參與國軍保家衛國行列。

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖進香時程出爐
快訊／千萬發票號碼出爐！
茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？
女生第一眼最在乎男生「這點」！一半↑投了：連基本分都沒
國三生遭割頸亡　爸悲喊「別掛心姊姊」：來世再續父子情
豪奢生活曝！25歲正妹名牌包塞滿櫃...化妝品炸桌
突宣布停飛台北-新千歲班機！　估千名旅客受害
快訊／國三生今告別式　家屬心痛：殺人償命、速審重判
快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶走
快訊／京阿尼縱火奪36命　青葉真司被判死刑
快訊／稅收超徵3671億！發現金？　行政院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

農曆春節政府四面向服務不打烊　陳建仁：服務不中斷過好年

春節前後10日開放兩岸包機飛航　行政院證實：尚無業者申請

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

長榮機師釀罷工　交通部要求資方：擬具因應對策提報民航局

衛福部推春節福利專案！　1／29日起可提前領取慢性處方箋用藥

提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

農曆春節政府四面向服務不打烊　陳建仁：服務不中斷過好年

春節前後10日開放兩岸包機飛航　行政院證實：尚無業者申請

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

長榮機師釀罷工　交通部要求資方：擬具因應對策提報民航局

衛福部推春節福利專案！　1／29日起可提前領取慢性處方箋用藥

提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

不只台灣國旅價格飆漲！越南人春節搶出國　最愛這3國家

文慧如才升格人妻！　突公開老公「豬隊友行徑」：真的很欠罵

越南新住民騙同鄉！誆合法引進移工收高額仲介費　百人受騙來台

《紅白》超豪華卡司全曝光！不只LE SSERAFIM「梁詠琪、林襄也來了」

遊澳注意！澳洲驚現麻疹病例「曾過境雪梨機場」　當局急示警

睽違2年萬八到手！台股大漲126點　大功臣台積電收最高至642

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐　對中年終大加碼

快訊／2024白沙屯媽祖進香時程出爐！「粉紅超跑」3／18起駕

Vespa「946龍年限定特仕版」全球1888台亮相　台灣確定導入販售

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

政治熱門新聞

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

賀瓏想邀賴蕭配　鄭運鵬神回一句話

日議員關注《夜夜秀》風波！王志安入籍生變

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

《夜夜秀》炎上　鄭運鵬曝上節目初衷

訕笑身障惹眾怒！他挖出綠營酸吳斯懷賣口香糖

4方案決戰立院　郭正亮：韓柯可能碰面

美國軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握

快訊／正式對決賴士葆！　傅崐萁宣布參選國民黨團總召

鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　影片近9萬人朝聖

王志安《夜夜秀》諷身障人士　矢板明夫：在日本絕對是樁大事

《夜夜秀》被罵翻！編劇開嗆民進黨

更多熱門

相關新聞

發錢囉！彰市6千元敬老金今發現金

發錢囉！彰市6千元敬老金今發現金

彰化市公所每年春節前夕都會發放6000元敬老金給70歲以上的長者，而延續至今年已經第27年，且今年共有2.9萬人受惠，總金額高達1.75億，創下歷年新高。經查，今年有7成3的長者選擇轉帳，但仍有2成7的長者選擇要領現金，而今(25日)將於全市73個里辦公室發放。

花蓮惡火吞噬小兄妹　11人擠鐵皮加蓋辛酸背景曝　

花蓮惡火吞噬小兄妹　11人擠鐵皮加蓋辛酸背景曝　

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

雪山圈谷步道積雪50公分「無法登頂」

雪山圈谷步道積雪50公分「無法登頂」

關鍵字：

影音陸軍國軍義務役一年兵新兵入伍成功嶺

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面