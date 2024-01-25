成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

記者蘇晏男／台中報導

義務役恢復一年役期，首批陸軍2226梯今（25日）入伍，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、203旅負責接訓。一名302旅一年期義務役新兵尹鑫石受訪表示，他身為中華民國國民，這是應盡義務，既然國家今天政策改為一年，他就心甘情願接受；至於軍旅生涯會想學到什麼？尹表示，長官想要教他什麼，就學什麼。

▲成功嶺一年期義務役25日報到後接受目視體檢。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部24日安排媒體到台中成功嶺拍攝並採訪302旅一年期新兵報到狀況；根據國軍安排，2226梯新兵共徵集670人，其中302旅方面為220人，役男來自台中、彰化、南投、雲林、嘉義與澎湖等地。此次成功嶺一年期新兵中，一批人在上午10時40分許報到，並依序接受報到說明、目視體檢、緝毒犬安檢、理髮與法治教育。

第一梯義務役新兵尹鑫石表示，剛開始接到兵單心情會小緊張、忐忑，但來成功嶺後，發現這邊井然有序，長官也沒聽前輩說的那麼恐怖，內部也沒那麼嚴肅、讓人害怕，因此自己沒進來前緊張，現在有稍微放鬆不少。

媒體詢問，有些朋友當四個月，會否覺得不平衡？尹鑫石說，他身為中華民國國民，這是應盡義務，既然國家今天政策改為一年，他就心甘情願接受。生涯規劃方面，他認為，這一年可以讓自己好好沉澱，好好思考未來規劃。至於軍旅生涯會想學到什麼？尹表示，長官想要教他什麼，就學什麼。

▲一年期義務役新兵尹鑫石受訪。（圖／記者蘇晏男攝）



接訓的302旅步二營營長洪新智中校指出，經過各級長官指導及協助下，302營營舍、訓練師資、授課器材跟場地已完成整備，他有信心完全照顧訓員，讓訓員8週入伍訓，得到合適訓練跟生活管理；營舍日常生活部分，透過三級防處機制，從平時約談、晤談，並透過建立良好家屬聯繫管道、安排懇親日，消弭大家對營區內生活不了解的情況。

洪新智表示，8週入伍訓課程，會極盡所能，讓幹部有規定，有訓練情況下，完成各項課程施課，並讓訓員達到合理訓練，但嚴格並不嚴苛，在結訓時，讓訓員成為合格的戰鬥員，且成為「在營為良兵，在鄉為良民」的目標。

陸軍戰訓處處長連志威少將則指出，結合今年兵力結構調整，一年一訓義務役的入伍階段實施4階段訓練，完成由民轉兵基本戰鬥訓練；接著到部隊報到後，循序漸進實施駐地、專精、基地訓練，並參與年度漢光演習等聯合演訓，使役男成為合格戰鬥兵。完成役期後，役男將被納入後備動員編管、教育召集，完備國軍整體軍事訓練體系。

連志威也說，配合兵力結構調整，志願役能夠提升整體戰力，是責無旁貸、是共同責任，也是強韌整體防衛戰力基礎。

至於義務役待遇提升方面，連志威表示，役男月薪從6000元提升到2萬1350元，加上健保、軍保、主副食費、提撥退休金等，提升到2.9萬元，已超越基本工資。保衛國家，是全體國人共同責任與義務，意義上更為不同，也歡迎優秀義務役官兵，可以加入志願役，參與國軍保家衛國行列。