雪碧真的提告了！評醋飯事件被嗆「破麻」　按鈴控Toyz侮辱

記者劉昌松／台北報導

網紅Toyz日前到超哥經營的日式料理店直播用餐，因不斷說「醋飯難吃」，遭老闆超哥當街打到頭破血流，有「情色教主」之稱的女網友雪碧事後評論，認為Toyz「最臭被打應該」，被Toyz反擊「破麻，回去好好伺候妳乾爹」，雪碧不滿名譽受損，31日委由律師控告Toyz涉嫌公然侮辱與誹謗。

▲雪碧在律師陪同下控告Toyz妨害名譽。（圖／記者劉昌松）

Toyz(劉健偉)20日到超哥(黃伯超)的餐廳用餐，超哥得知後趕回店內，結果當場聽到Toyz不斷嫌棄醋飯不好吃，雙方多次搶話爭論，後來Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，就在店外爆拳猛擊Toyz。

警方獲報到場，Toyz被送醫急救，頭部破了個大洞，縫合10多針，超哥隔天被檢察官諭令依傷害罪，交保5萬元，超哥表示當時越講越氣，一時失慮，用了「超派鐵拳」揍了Toyz，但仍強調，「如果時間倒轉一次，我還是會揍他！」

事件爆發後，許多網友選邊站，也有網紅到超哥的店內用餐給出評價，其中雪碧(方祺媛)24日在ig影片表示，Toyz「嘴那麼臭，會被打也是應該的」，Toyz則在自己的直播中反擊雪碧「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」，雪碧不滿名聲遭嚴重損害，「乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹」，「沒有証據的事請不要亂講！」並決定委由律師提告。