維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

▲雪碧提告Toyz。（圖／翻攝自雪碧臉書、記者謝盛帆攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

網紅Toyz日前與超哥發生糾紛，當街遭到超派鐵拳暴打而頭破血流，沒想到事態延燒爆出案外案。有「情色教主」之稱的雪碧（方祺媛）針對此一事件評論，反遭Toyz直批「破麻，回去好好伺候妳乾爹」，與此同時，竟然有網友竄改、惡作劇雪碧的維基百科頁面，讓她決定對Toyz與網友提告。

直播主Toyz近日因評論網紅超哥的日本料理店超甲組「醋飯難吃」，被對方打到頭受傷。而網紅雪碧拍片談到此事，直指Toyz「嘴那麼臭，被打應該」，結果Toyz日前開直播反嗆她「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」，惹毛雪碧提告。

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此外，有網友跑到雪碧的維基百科頁面，在「花名」的欄位中新增「破麻」、「法院認證小三」、「乾爹們最愛的小白虎」等不雅字眼，讓雪碧在31日傍晚再次發文，公布竄改頁面網友的IP位置，決定一一列出提告，並直言「跟你們戰到底！」

對此，不少粉絲在留言處支持，「嘴賤仔踢到鐵板」、「網路霸凌，告就對了！」、「這些鍵盤俠真的很糟糕」、「支持雪碧」、「到底是多天真，還真以為躲在螢幕後面就可以當個藏鏡人不會被逮？」、「一定要吿，讓大眾知道網路也是會犯罪讓自己的惡行付出後果」。