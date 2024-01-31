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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

12年立委任期最後一天！　趙天麟：期待國安調查還公道

▲趙天麟因婚外情退選後，出席國防及外交委員會會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙天麟因婚外情退選。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委趙天麟因外遇醜聞退出2024立委選舉，今為其立委任期的最後一天，趙天麟在臉書發文表示，10月遭爆料多年前的錯誤，他付出慘痛的代價，退選、換將、全力輔選以示負責，他要感謝團隊忍辱負重，謝謝高雄市長陳其邁調和鼎鼐，謝謝立委當選人黃捷接棒成功，也謝謝支持者不離不棄，他的自請國安調查如火如荼進行中，坦蕩接受更期待還公道。

趙天麟表示，今天是他立委任期的最後一天，12年3個屆次，留下了對台灣與高雄奮鬥的印記。他指出，前總統馬英九執政時他是在野黨，從行政院秘書長貪污案、食安風暴到洪仲丘案的揭弊，到勞工工時改革、市內空氣品質管理法上路及高屏地區空污總量管制等空氣改善方案，加上醫療體系及醫事人員權益的捍衛，衛環委員會的8個會期收穫滿滿，更一起走過高雄氣爆的搶救與復原。

趙天麟透露，總統蔡英文執政8年，前3年他在內政及衛環進行一連串轉型正義工程，公投法、不當黨產條例到促轉會，讓民主更前進；擔任中國事務部主任期間，為蔡英文的「中華民國台灣」論述打下穩健的法理及民意基礎，最後進入外交及國防委員會歷練。

不僅如此，趙天麟提及，第3任的8個會期，他鎮守委員會，協助總統蔡英文完成各項建軍計畫，強化國安法案及建立更厚實的後備戰力，讓台灣成為印太地區最有自我防衛能力的國家，今年剛完成一系列的海外巡迴演講，發表「台灣建軍目標是讓共軍出不了港、渡不了海、上不了岸、佔領不了台灣。」

「10月遭爆料多年前的錯誤，我付出慘痛的代價，退選、換將、全力輔選以示負責！」趙天麟表示，他要感謝團隊忍辱負重，謝謝高雄市長陳其邁調和鼎鼐，也謝謝黃捷接棒成功，謝謝支持者不離不棄，他的自請國安調查如火如荼進行中，坦蕩接受更期待還公道，「明天開始別再叫我委員，就叫我天麟，我會用人生下半場的熱情，為國家跟家園繼續付出。」

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