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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷加入湧言會運作　許智傑：不論什麼派系都會一起為人民努力

▲▼黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨立委當選人黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委當選人黃捷昨正式加入民進黨湧言會運作，對此，屬於新潮流的民進黨立委許智傑今（17日）受訪時表示，民進黨本來就是很多元的政黨，不同派系經常互相合作，許多跨派系感情也很好，不論加入什麼派系，民進黨立委們也都會一起為人民努力，贏得人民的支持。立委王定宇則指出，高聲量的黃捷加入對湧言會是一劑強心針，民進黨內各組織有責任協助培養優秀年輕世代，讓台灣政治有新血、不斷新陳代謝。

黃捷去年8月申請加入民進黨，她過去與前高雄市長韓國瑜針鋒相對過程中，獲得媒體高聲量，也曾遭到提案罷免，最終在新潮流民進黨立委許智傑全力相挺下撐過，並經屬於英系的高雄市長陳其邁推薦入黨，最後在去年，臨危授命接棒湧言會派系立委趙天麟參選，與民進黨內各派系都維持良好關係，昨天正式加入湧言會運作。

許智傑表示，民進黨本來就是很多元的政黨，不同派系經常互相合作，許多跨派系感情也很好，不論加入什麼派系，民進黨立委們也都會一起為人民努力，贏得人民的支持。

王定宇指出，黃捷臨危授命短短幾十天就在高雄守下重要一席，個人優秀條件、新世代傑出表現以及陳其邁大力輔選都是重要因素，過程當中湧言會議員助選，以及趙天麟無私地把所有基層跟組織都交付出來，讓黃捷非常感動，所以選後第一時間，黃捷選擇加入湧言會。

王定宇表示，湧言會是年輕團體，這個大家庭希望讓年輕人有發揮機會，高聲量的黃捷加入對湧言會是一劑強心針，昨天決策委員會也歡迎黃捷加入，對於她優秀表現也給予最大協助，民進黨內各組織跟團體都有責任協助培養優秀年輕世代，讓台灣政治有新血、不斷新陳代謝，對台灣才是最好的事情。

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