快訊／國會即戰力！　民進黨新科立委黃捷加入湧言會運作

▲黃捷加入民進黨湧言會運作。（圖／翻攝王定宇臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委趙天麟此次因風波退選，交棒給議員黃捷，而黃捷選前70天臨危授命仍成功當選、守住立委席位，湧言會召集人王定宇、趙天麟今（16日）分別在臉書貼出多位湧言會黨公職與黃捷合影，內容提及「歡迎黃捷加入這個大家庭」。趙也證實，在謝票行程告一段落後，湧言會對黃提出邀請，決策會議也正式通過黃捷入會，將來在國會與王定宇、林楚茵一同團體作戰。

黃捷去年8月申請加入民進黨，她過去與前高雄市長韓國瑜針鋒相對過程中，獲得媒體高聲量，也曾遭到提案罷免，最終在新潮流民進黨立委許智傑全力相挺下撐過，並經屬於英系的高雄市長陳其邁推薦入黨，最後在去年，臨危授命接棒湧言會派系立委趙天麟參選，與民進黨內各派系都維持良好關係，今則傳出加入湧言會運作。

王定宇指出，大選過後，黃捷看到湧言會在高雄的團結，也看到趙天麟跟所有湧言議員無私的奉獻跟輔選，她覺得這個團體很可愛，也很溫暖，所以選擇加入湧言會。

王定宇表示，對湧言會來說，有這種新生代的人才，網路聲量這麼高，又是剛當選的立委選擇加入湧言會，竭誠表示歡迎，今天也透過決策會議確認。一切都是為了高雄，為了台灣，希望讓年輕世代有更好的舞台去發揮。