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大哥失業！媽逼女兒「紅包多準備1份」　她氣哭：有工作活該？

女網友抱怨，媽媽竟要她幫哥哥包紅包。（示意圖／Pixabay）

▲女網友抱怨，媽媽竟要她替哥哥包紅包。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

過年紅包到底要包多少給父母，考驗了大家的智慧。一名女網友抱怨，家裡重男輕女，大哥最近失業，媽媽竟要她代包哥哥的紅包，拒絕居然情勒她，讓她相當心寒。

原PO在《匿名公社》無奈發文表示，重男輕女也不要太過份，「奇怪耶，大哥失業乾我屁事，我媽打來要我過年的紅包多準備一份，就當我哥包的，不答應就拿我哥對我很好來情勒我，我都還沒領薪水，有沒有年終也都還不知道，現在要求我這個沒道理吧。」

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原PO氣炸說，「而且說怕我哥臉皮薄，沒紅包不敢回家，包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧，從小到大只會擔心我哥，怎麼不擔心我？同樣都在外面租房子上班，我也過得很辛苦好嗎？現在是還有工作就活該嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「被這樣要求還真是傻眼」、「既然知道兒子失業，不拿他的紅包會怎樣嗎」、「重男輕女就很討厭了，還情勒，只會考慮兒子，女兒就活該怎樣嗎」、「千萬不要幫，習慣妳包，以後會要更多」。

有網友建議「紅包裡面留字條，寫借據，說是要包的紅包費用，等一年後憑單領取」、「有一種工作是過年要上班，可以試試這個理由」。

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