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吃完飯就想拉？　腸胃專家：可能是「腸激躁症」所致

吃完飯就想拉？　腸胃專家：可能是「腸激躁症」所致

▲「吃完就想拉」的狀況有可能是因「胃結腸反射」或「腸激躁症」所致。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

排便對人體來說非常重要，排便的頻率、時間、外觀都跟我們的健康息息相關，正常情況下，每天排便3次到每周排便3次都屬於正常範圍，排便頻率因人而異。不過，有些人會出現「一吃完飯，就想大便」的狀況，真的是正常的嗎？

根據英國《每日郵報》的報導，腸胃疾病學家表示，人體對食物的消化會觸發「胃結腸反射」，即進食後產生想要排便的感覺，這種反應在一般情況下是正常的，但當這種感覺在進食後立即出現，或者某些食物「吃完就想大便」的情況時，可能是因為「腸激躁症（IBS）」所致。

腸胃科醫師指出，胃結腸反射通常在進食15分鐘內發生，這時胃部擴張、腸道增加蠕動，以利消化食物與吸收養分。然而，有些人可能因食物過敏、情緒焦慮、特定食物或乳糜瀉等原因，使胃結腸反射過度活躍，導致排便頻繁。

美國克里夫蘭醫院的腸胃科醫師李（Christine Lee）指出，食物進入胃部後會引發連鎖反應，但每個人的消化系統運作節奏各異。纖維質、辛辣食物和咖啡等食物可能促使胃結腸反射，使人產生便意。然而，排便次數增多不一定代表健康問題，只有當結腸蠕動過度活躍時，才可能導致頻繁排便。

另外，阿拉巴馬州胃腸疾病學家布倫森（Brian Brunson）提醒，糞便的顏色也是健康的指標之一。深色、柏油狀的糞便可能暗示著消化道出血；而顏色過淺的糞便可能與肝臟、膽管系統或胰臟問題有關。他指出，正常的糞便顏色應該是棕色或綠色。

美國華府麥德斯塔華盛頓醫療中心的腸胃疾病學家艾薩耶（Ghassan Alzayer）表示，糞便的形狀、軟硬度和排便所需的時間同樣重要。參照「布里斯托糞便分類法」，硬塊狀的糞便可能暗示著便祕問題，而軟爛的糞便則有可能有腹瀉症狀。他強調，如果排便異常持續，如難以排出的硬便、連續腹瀉、帶有血絲等情況，可能是腸胃道出血、胃潰瘍或腸道發炎疾病的徵兆，應盡早就醫。平常應該保持著良好的飲食習慣，時常關注排便狀況，不僅能維護腸胃健康，若有異常也能夠及時發現。

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