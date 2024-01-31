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「結婚簡單離婚難」　呂秋遠列10徵兆：只能因為1個原因結婚

記者黃翊婷／綜合報導

律師呂秋遠透露，近日有一名好朋友即將結婚，登記前幾天卻開始猶豫該不該結婚，他的真心話是「結婚很簡單，但是離婚很困難」，如果想結婚的人出現10個徵兆，希望可以考慮清楚再做決定，例如因為懷孕、年紀到了、在一起久了等等，「你只能因為一個原因結婚，那就是愛。」

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲呂秋遠建議想結婚的人事前一定要想清楚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂秋遠31日凌晨在臉書發文表示，身邊有一名好朋友在登記結婚前幾天出現猶豫的狀況，他覺得「結婚很簡單，但是離婚很困難」，一旦對方不願意簽字，情況就會重如泰山，所以事前多想3分鐘或許可以讓自己不必這麼痛苦，如果出現以下10個徵兆，希望當事人可以考慮清楚再做決定，畢竟不是每個人身邊都有當律師的好友。

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1、因為懷孕：沒有愛的雙親家庭，不會比一個有愛的單親家庭要好，婚姻是責任，但不可以因為責任而進入婚姻，如果想生下來，就要做好獨力扶養的心理準備，畢竟對方不會因為被施加責任就甘願就範。

2、因為年紀到了：別把自己定位成有賞味期的產品，就算想要小孩，不婚生子也是一種選擇，如果年紀到了，剛好身邊的人是誰就跟誰結婚，幸福的機率，大概就跟中大樂透一樣高。

3、因為寂寞：因為寂寞而結婚，很快就會發現，明明兩個人還是寂寞，比起一個人的寂寞，更令人難過。

4、因為想脫離原生家庭：如果一個人都沒勇氣離開這個家庭，如何有勇氣進入另一個家庭？而且你確定，新家比舊家好？

5、因為朋友說他很好：你覺得很好才是好，要跟對方生活的是你，不是朋友，是好是壞都是你自己承擔，關朋友什麼事？

6、因為在一起久了：在一起久不見得就了解彼此，而且在一起久了還不想結婚，你要不要先想想，彼此之間有沒有什麼問題？

7、因為兩個人一起住生活費比較低：那麼同居就好，同居也可以省生活費。

8、因為爸媽要你結婚：想想他們有什麼陰謀，是不是想要你代替媽媽來照顧這個媽寶，或者怕你以後沒有人要？如果是前者，不要這麼折磨自己；如果是後者，不要這麼折磨別人。

9、因為他很有錢：婚姻關係中，貧窮不會要人命，背叛才是，婚姻中有錢很好，沒錢自己賺更好。

10、因為報復：這不是報復前任，是報復自己，結婚以後，前任只會嘲笑你，不會幫你付離婚時的律師費。

最後，呂秋遠建議，「你只能因為一個原因結婚，那就是愛，你可以因為愛，而決定承擔責任」，但不要因為世俗的原因，而決定結婚，畢竟幸福是自己給的。

有個好朋友即將結婚，但是她突然在登記的前幾天開始猶豫，然後問我，到底該不該結婚。即使問了她為什麼，她也始終無法回答。我只好承諾她，往後「萬一」婚姻真的出問題，我可以免費協助離婚，保證不協助男方，盡力取得小孩親權，和扶養小孩的費用，更會幫她爭...

呂秋遠發佈於 2024年1月30日 星期二
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