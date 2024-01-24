老公硬不起來！人妻翻包包見「用過的威而鋼+發票」：一年沒愛愛

▲原PO翻老公包包，看見難以接受的一幕。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，已經一年多沒有跟老公生性行為，卻在老公的包包裡發現使用過的威而鋼包裝，而且老公說晚上有工作要忙，直到晚上11點才回到家，但其實8點多就打卡下班了，種種的行為讓原PO懷疑有鬼，「是我多心了，要再多多觀察嗎？」貼文一出，網友直呼「女人的第六感很準的」。

女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，老公前幾天說要加班，直到晚上11點才回到家，她覺得很奇怪，便去翻了老公的包包，發現居然有服用過的威而剛鋁箔包裝，但是兩人已經長達一年多沒有愛愛了，「所以我該懷疑他是用在什麼時候嗎？打手槍會用嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著原PO看了老公的打卡紀錄，發現老公其實晚上8點多就下班了，「還在包包翻到快9點的全聯發票，我該怎麼去跟他要解釋？說我懷疑他，所以偷看了他手機的打卡記錄和翻包包？」

原PO無奈嘆，兩人已經很久沒有行房，是因為老公硬不起來，但她也不勉強，認為順其自然就好，「但是卻發現他有在吃藥...那藥到底用在哪裡了呢？」

貼文曝光，網友認為出軌的機率很大，「打手槍用威而鋼是要打多久？打到天亮嗎？想也知道是跟妹子要看起來勇一點，不然去爬山嗎？」「高山症可以用，女伴的山峰很高也可以用」、「女人的直覺最準了，沒錯，就是妳內心深處最不想面對和承認的」、「開始轉移財產也可以開始搜證了」、「很確定，不是用在妳身上就對了」。