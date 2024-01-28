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已婚男赴泰任教「偷娶女學生」！爽享一夫多妻　妻跨國探親秒崩潰

▲▼情侶,夫妻,戀愛,擁抱,出軌,偷吃,外遇。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名男子背著妻子在泰國娶新妻。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名已婚男子獨自到泰國伊斯蘭學院任教，然而與妻子相隔兩國的他寂寞難耐，竟在泰國偷偷娶了另一名女子為妻，對方甚至還是自己的學生。儘管伊斯蘭法律允許穆斯林男子一夫多妻，但是必須取得元配許可，該名男子卻瞞著老婆，直到女方發現有異，親自前往泰國探視丈夫，才發現這個天大的秘密。

根據《星洲網》報導，馬來西亞家庭心理學與伊斯蘭法律顧問蘇札娜（Suzana Ghazali）分享了一名穆斯林女子的悲慘遭遇。該名女子的丈夫婚後獨自前往泰國的伊斯蘭學院任教，並擔任教授一職，然而遠距婚姻卻讓兩人漸行漸遠。

由於丈夫的態度出現巨大轉變，她忍不住起了疑心，決定親自前往泰國探視丈夫。然而當她抵達丈夫所任教的伊斯蘭學院後，學校秘書便請她在丈夫的辦公室等候。女子隨後開始翻找丈夫的抽屜，怎知卻找到一份結婚文件。

文件上清楚寫著男方是她的丈夫，但是新娘卻是一名素未謀面的當地女子。她最後才發現，該名女子是丈夫的學生，讓她瞬間崩潰不已。儘管馬來西亞的伊斯蘭法律准許穆斯林男子一夫多妻，但是必須在元配同意的前提下，才可以迎娶其他妻子，而女子的丈夫則明顯未經過她的同意。

待丈夫回到辦公室後，兩人開始對質，沒想到男方非但不認錯，還要妻子保守秘密，不可將事情洩露出去。男子還說要等到女學生畢業後，才能將兩人結婚的事實告訴其他家人與朋友。

 
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