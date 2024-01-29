「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚　崩潰直呼：嫌我丟臉

▲28歲女子被媽催婚。（圖／翻攝自椒點視頻）

記者廖翊慈／綜合報導

鄭州一名28歲的女子近日在社交平台上抱怨被媽媽「情勒式催婚」。她表示，媽媽不斷說，「因為妳不結婚，讓我的人生很失敗」、「因為妳的事（未婚），我吃不下也睡不好」，甚至人身攻擊。令她崩潰直呼，「救命啊！」

據《中華網新聞》報導，該女子近日發布一段影片表示，「我媽和我聊天，說因為我不結婚，讓她覺得她的人生很失敗，我說我沒有不結婚，是因為我沒有遇到適合的對象，我媽就問我怎樣才叫適合，我回她就是有感覺的。」

女子接著說道，「我媽又問我什麼是有感覺的，『人家給妳介紹一個男的，妳連談都不談，怎麼樣才能產生感覺？』她現在覺得我不結婚，是因為我有病，並且她覺得我讓她很沒面子。」

▲▼女子表示，受不了媽媽這種催婚方式。（圖／翻攝自椒點視頻）

於是女子忍不住反問媽媽，若結了婚發現彼此不適合，然後離婚，日後再婚豈不是更沒面子？媽媽則回應，「最起碼要先有婚姻生活，試都沒試怎麼會知道一定會離婚？」

女子在影片中崩潰表示，不管如何跟媽媽溝通，永遠都會是自己的問題，「她甚至已經開始對我人身攻擊了，說什麼鍋配什麼蓋，別把自己想的太優秀、太好了。我說不管多老遇到也可以結婚，她就說我是要把她氣死。」

最讓女子受不了的是，媽媽不斷說著，因自己未婚的緣故，都不敢回老家，覺得她丟人，感覺親戚會一直議論此事。

該段影片引起不少網友熱議，「婚姻大事，自己決定，誰也不能左右，父母也不行」、「父母只是丟臉而已，你丟的是人生。找不到合適的就算了」、「不婚不生不煩惱，為己而活樂逍遙」、「切身體會，催婚到最後，父母真的會人身攻擊的。當時是真的很生氣」。