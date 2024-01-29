女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

▲遠嫁女子表示過年想回娘家。（圖／翻攝自椒點視頻）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一名女子昨（28）日表示，自己告訴公公過年想回趟娘家，不料竟遭對方罵「妳是嫁出去的女兒就是潑出去的水！不要整天想著回娘家」，還被賞了巴掌，她當場落淚。老公見狀霸氣護妻，馬上打包行李，連夜開了1600多公里，帶她一起搬回娘家。

據《椒點視頻》報導，安徽一女子昨（28）日在社群平台上痛斥公公的行徑。她表示，自己與老公結婚3年，因娘家在貴州有些距離，僅回家過一次，距離上次回家已有2年。

▲▼該女子的老公見她被賞巴掌，二話不說馬上打包行李走人。（圖／翻攝自椒點視頻）

該女子向公公表示，今年想回娘家過年，對方不同意並說，嫁出去的女兒是潑出去的水，不要總想著回家。女子覺得委屈，便回了公公「哪怕是我老了，我都還是我爸媽的女兒，我今年肯定要回家的。」

女子在文中說道，就因她的反駁，公公怒賞她一巴掌，「你（公公）就覺得我讓你沒面子，巴掌甩過來那一分鐘，我的腦袋嗡嗡作響，淚流不止，從小到大我父母都沒有動手打過我，經過了解後，才知道你是第一次動手打女人，我竟然是那個第一位。你跟你兒子解釋是高血壓犯了，一時情緒激動，那你就為你的情緒激動買一輩子的單吧！」

她補充說道，老公是家中的獨子，為了這件事把在安徽的房子賣了，準備跟她一起回貴州買一間新房，「我自認對公婆比對自己的父母還要好，三不五時送禮物，兩人一有空也會回去多陪陪公婆，但你（公公）好像覺得是理所當然的，還好我老公是明眼人。」

該貼文引起上萬名網友討論，不少人認為動手就是不對，「要是我肯定打回去，我爸媽都沒有過我，憑什麼被你打，這樣寄人籬下的生活不過也罷」。也有人指出，「每個地方風俗不一樣。回家過年都要考慮雙方長輩情緒，好好問雙方二老。商量一下，應該可以有更好的結果」。