她生完孩子躺醫院　丈夫當晚和閨蜜「肉體交纏」！

▲當事人閨蜜坦言，趁著她生完小孩還在醫院休養時，與她的丈夫發生性行為。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名與老公結婚數十載並且兒孫滿堂的女子近日才得知，原來在她女兒出生的當晚，閨蜜竟然偷偷和她的老公發生性行為，而這個秘密就這樣藏了40年，直到最近她的閨蜜罹癌，不想將這個秘密帶進墳墓，才主動告知她，使婦人崩潰不已。

根據《太陽報》報導，英國一名女子與好友結識50年，一直以來都是好閨蜜，互相陪伴對方的重要時刻，然而近日她的閨蜜卻確診癌症。還沉浸在好友罹癌的悲痛之中的婦人卻被告知另一個驚人的大秘密。

閨蜜向她坦言，其實40年前大女兒出生當晚，她的丈夫說是要到附近酒吧慶祝女兒出生，但喝完酒後卻跑到閨蜜家，兩人就這樣天雷勾動地火，發生性行為。婦人回想起生產當晚，雖然她想讓丈夫留下來陪她和孩子，但是醫院卻不允許新生兒父親過夜，因此她的丈夫只能離開。

丈夫先是親吻了母女兩人，並答應她會在隔日早上回來，隨後就前往當地酒吧慶祝第一個孩子出生。然而她的閨蜜卻告訴她，丈夫在酒吧喝到爛醉後，跑到閨蜜家，因為想要告訴閨蜜，兩夫妻的孩子出生了。

閨蜜向婦人坦承，自己當晚的確感到「很寂寞」，且又有點嫉妒，因此邀請好友丈夫進門，兩人喝了幾杯酒後，便一發不可收拾，在屋內激戰。閨蜜辯稱，那只是酒後性行為，並強調只有睡過一次。

女子崩潰不已，她甚至希望閨蜜永遠不要告訴她這件事，然而對方卻因為確診癌症，不想把秘密帶到墳墓裡，所以時隔40年向她投下震撼彈。她的閨蜜已69歲，而丈夫則是71歲，都已兒孫滿堂，如今這個消息，卻讓她無法再信任別人。