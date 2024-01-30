比亞迪「日賺3.6億元」　去年淨利大增8成

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車龍頭比亞迪近日公布2023年度業績預告，預計淨利達到290億元至310億元（約1240億元至1325億元新台幣），較去年同期成長74.46%至86.49%，等於當年日均淨利為7945.21萬至8493.15萬元（約3.4億元至3.6億元）。

比亞迪在公告中提到，2023年內，新能源汽車產業持續保持高速成長態勢，公司新能源汽車銷售再創歷史新高，進一步鞏固了全球新能源汽車銷售第一的領先地位。

比亞迪強調，儘管行業競爭更為激烈，公司憑藉品牌力的不斷提升、出海銷量的快速增長、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利實現大幅改善，展現了強大的韌性。

數據顯示，比亞迪去年全年銷售302.44萬輛，較去年同期成長61.9%。其中，出口24.28萬輛，年增334.2%。

比亞迪旗下共有五大品牌，分別為王朝、海洋、騰勢、方程豹、仰望，涵蓋高中低階價格區間，涵蓋各類使用者群體需求。

分品牌來看，比亞迪汽車王朝網和海洋網2023年全年銷售28.77萬輛，年增55.3%；騰勢汽車2023年全年銷售12.78萬輛；仰望汽車與方程豹汽車都在2023年11月正式開啟交付，取得了出色的市場回饋，仰望U8單月銷量達到1593輛，方程豹12月銷量為5086輛。

大陸銀河證券的研究報告指出，產品、高端化、出口已形成比亞迪三大成長動能。展望2024年，公司將憑藉完備的產品佈局與穩固的品牌聲譽持續成長，海外市場將帶來新增量，預計2024年比亞迪新能源乘用車銷量達到380萬輛，其中出口銷量可望達50萬輛。