陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新能源車（電動車，下同）自2014年起呈現井噴式成長，至今已逾十年，形成長三角地區、珠三角地區、京津冀地區及成渝地區62座城市的上中下游產業鏈集群。自2013年統計至2023年，數據顯示，10年內大陸新能源車上、中、下游企業已達1075708家，以廣州市的增速最快，達到500％。

▲大陸新能源車上中下游產業10年間增至107.5萬家。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，相較於2013年，各城市產業群新型企業數量逐年的增長幅度可以發現，位於產業鏈中下游的「汽車整車製造」和「服務與應用」始終是長三角地區、京津冀地區近十年的發展重點。相較而言，珠三角地區更全力發展服務與應用業，成渝地區更著力於整車製造業。

▲大陸新能源車產業鏈四大分佈區域。（圖／翻攝澎湃新聞）

以大陸新能源車產業頭部城市最為集中的四大城市群（長三角地區、珠三角地區、京津冀地區和成渝地區）當中的62座城市為例，新能源汽車在所有汽車中的產量滲透率排在前三的分別是西安、長沙及深圳，新能源汽車在所有汽車中的銷量滲透率前三的則是深圳、柳州和上海。

▲大陸新能源車2022年生產及銷售較佳城市。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，在62座城市中，有25座城市主要產業是位於下游的服務與應用業，包括廣州、上海、深圳、成都，城市數量最多。17座城市的主要產業是上游的汽車零部件業，包括鎮江、揚州、台州等，還有20座城市主要產業是中游的汽車整車製造業，包括北京、天津、常州等。