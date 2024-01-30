安心過年！春節腸胃、呼吸道疾病高峰　花蓮衛生局提供看診訊息

▲▼花蓮衞生局提醒，春節期間為腸胃及呼吸道疾病高峰，請民眾注意飲食及預防措施。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期從2月8日到2月14日長達7天，春節返鄉人潮加上各地觀光客，花蓮每年年節都比平日增加大量遊客進入，也可能增加病毒傳播的風險。為因應過年就醫需求，花蓮縣衛生局協調全縣醫院加強年節期間醫療資源調配，提供各醫院春節看診訊息，醫護人員犧牲年假讓鄉親能安心過好年。



衛生局長朱家祥表示，今年預期返鄉及遊客數最高的除夕至初四間，疫情後全國各醫院醫療人力出現離職潮，尤其是護理人力不足已經成為重要議題，這都是影響醫療資源提供的重要原因。按照往年春節期間民眾求診資料統計，最常見的醫療需求分別是腸胃不適、呼吸道疾病、因氣溫遽變導致慢性疾病、以及外出發生交通意外事故等問題，請鄉親與觀光客及早做好長假規劃與準備，例如勤洗手、人潮擁擠處可以戴口罩保護、及早備好慢性病藥物、注意溫差變化、盡量維持正常飲食及運動，開車注意安全，每個人都互相提醒關心好好安心過年。也希望多多體恤年節仍需要日夜堅守岡位的辛勞醫療人員，才能讓台灣引以為傲的醫療資源長久維持。





朱家祥以身為醫師的角色，建議有慢性病返鄉或出遊的民眾，預先準備好用藥，減少為了拿慢性病用藥湧入大醫院急診室久候影響春節旅遊規劃，也增加被感染的機會。不是急重症的病患湧入大醫院急診看診，會排擠搶救生命病患所需要的醫療資源，急診是依據病患危急生命等級來看診，呼籲讓有限的急診醫療資源用在最危急的傷病患，也千萬不要再因為久候看診而責怪第一線醫護人員。為了因應長假可能發生大量的呼吸道疾病，可以把握時間盡早施打流感、新冠疫苗增加保護力，降低感染風險，如果有呼吸道症狀需要就診也多多利用各醫院年節開設的「呼吸道傳染病特別門診」可以更快得到協助。



針對有慢性洗腎需求的民眾，花蓮縣內洗腎機構，年節期間仍然會對原服務腎友提供洗腎，8家醫院附設洗腎中心目前預約都已經額滿。另外6間獨立型的洗腎診所，對於春節期間沒有預約而臨時有需求的民眾，請先以電話向診所確認是否能臨時安排。持有慢性病處方箋之民眾，領藥時間若恰巧適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊的社區藥局領取，在過年前備足藥品並務必定時服藥。



朱家祥再次感謝本縣各醫院醫護人員不計假期，為大家的健康安全，犧牲春節與家人團聚的時間，默默在第一線持續必要的醫療，承擔沉重的工作負荷。衛生局提醒各醫院提供看診科別及時段不同，有需要的民眾請在看診前打電話到醫療院所確認，也可上花蓮縣衛生局網站http://www.hlshb.gov.tw，或是透過下載「全民健保行動快易通APP」，查詢春節門急診詳細看診時間、科別、春節提供服務的藥局名單及詳細時間等資訊。